İBB Meclisi, Gazze'ye insani yardımı onaylandı

İBB Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi yapıldı. İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünce meclise gönderilen yazıda, abluka altındaki Gazze'de 2 milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyen savaş hali nedeniyle binlerce kadın, sivil ve çocuğun yaralandığı veya hayatını kaybettiğine değinildi.

Şartların her geçen gün daha da zorlaştığı Gazze'de su, gıda, elektrik, ilaç ve tıbbi yardım gibi çeşitli acil ihtiyaçların ortaya çıktığı ifade edilen yazıda, yaşam mücadelesi veren Gazze halkı için bahse konu insani ihtiyaç malzemelerinin İBB imkanları doğrultusunda karşılanması ve gönderilmesi istendi.

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından teklif incelenerek Gazze halkı adına belirlenecek insani yardım malzemelerinin İBB imkanları doğrultusunda karşılanması ve gönderilmesi, yardım faaliyetinin Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla yürütülmesi uygun görüldü.

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, teklifteki, "Yardım faaliyetinin Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla yürütülmesi" kısmının, "Yardım faaliyetinin Türkiye Kızılay Derneği veya AFAD aracılığıyla yürütülmesi" şeklinde düzelttiklerini söyledi.

Düzeltilmiş haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.