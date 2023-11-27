Aydın'da kafasına demir plaka düşen kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kafasına demir plaka düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 21:28, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 21:28
Değirmendere Mahallesi'nde Yelken Karakuş'un (60) kafasına, mantolama işlemi yaptığı sırada inşaattan kopan demir plaka düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Karakuş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.