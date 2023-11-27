Siirt'te polisleri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevre yolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.