Dilan Polat'ın 'intihar edeceği' iddiasına avukatından açıklama

"Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde intihar edeceğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

Polat'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde "İntihar edeceğim Engin" dediği ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlem aldığı öne sürülmüştü.

Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten iddialara yönelik açıklama geldi.

Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilan Polat ile bugün görüştüğünü belirterek, Polat'ın güçşüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istedi.

Polat'ın bugün kızı ile görüştüğünü söyleyen Eryiğit, görüşmede yüzünün güldüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ve Polat'ın kızına, 'suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum' dediğini aktardı.

Avukat Eryiğit, Dilan Polat'ın tahliye olması durumunda ise sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşündüğünü ifade etti.

Silivri Cezaevi'nde kalan Dilan Polat'ın son olarak telefonda görüştüğü eşi Engin Polat'a "intihar etmek istiyorum Engin" dediği iddia edilmiş ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlemleri artırarak Polat'ı cezaevi psikoloğu ile görüştürdüğü öne sürülmüştü.