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28 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

28 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 00:01, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 00:07
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28 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya gelecek.

(TBMM/18.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- MHP ve HEDEP'in Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Askı Halatlarının Değiştirilmesi İşlemi gerçekleştirilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/23.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel)

2- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, Manchester United maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip, son idmanını yapacak.

(İstanbul/17.00/18.00)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında Türk Telekom, Polonya'nın Slask ekibini ağırlayacak.

(Ankara/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka, Fransa'nın SIG Strasbourg takımını konuk edecek.

(İzmir/20.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında, C Grubu'nda Fenerbahçe, Polonya'nın Grot Budowlani takımına konuk olacak.

(Lodz/22.30)

6- Kadınlar CEV Kupası 8'li final ilk maçında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Paris Saint Cloud takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Paris/22.00)

7- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Linz/21.00)

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