28 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları
28 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya gelecek.
(TBMM/18.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.30)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- MHP ve HEDEP'in Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri ele alınacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/10.45/12.45/15.00/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Askı Halatlarının Değiştirilmesi İşlemi gerçekleştirilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/23.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Brüksel)
2- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, Manchester United maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip, son idmanını yapacak.
(İstanbul/17.00/18.00)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında Türk Telekom, Polonya'nın Slask ekibini ağırlayacak.
(Ankara/20.00)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka, Fransa'nın SIG Strasbourg takımını konuk edecek.
(İzmir/20.30)
4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00)
5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında, C Grubu'nda Fenerbahçe, Polonya'nın Grot Budowlani takımına konuk olacak.
(Lodz/22.30)
6- Kadınlar CEV Kupası 8'li final ilk maçında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Paris Saint Cloud takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Paris/22.00)
7- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Linz/21.00)