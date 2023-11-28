İzmir'de belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 07:48, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 07:49
Alınan bilgiye göre, Ozan Abay Caddesi üzerinde, İbrahim Bedir (32) yönetimindeki 35 ARZ 177 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 35 R 4856 plakalı belediye otobüsü çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüs şoförü ile otomobilde bulunan bir kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.