Kütahya'da sağlık ekibine saldırdığı iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı

Yaralanan 3 sağlık personeli, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldıkları darp raporunun ardından, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne giderek şüpheli baba ve oğlundan şikayetçi oldu.

Maltepe Mahallesi'nde bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ekibi, adres sordukları M.K. ve oğlu H.İ.K'nın demir sopalı saldırısına uğradı.

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