Cevdet Yılmaz açıkladı: Asgari ücret dengeli olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Yayıncılar Federasyonunda bir araya geldiği medya temsilcilerine, Türkiye'nin ekonomik durumu ve kalıcı istikrar için alınan kararlara yönelik detaylı değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan mesajlar şöyle:

> ASGARİ ÜCRET: Müzakereler üçlü bir şekilde yürütülüyor. Sadece kamunun bu konuda perspektifini paylaşması yeterli değil. İşin kamu, işçi ve işveren tarafı var. Aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak. Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü ve istihdamı devam ettirme gibi beklentileri olacaktır. Kamu kesimi de bu dengeyi gözetecektir.

> EYT YÜKÜ: Emeklilikle ilgili prim ile ücret arasında aktüeryal denge olması gerekiyor. Bu denge EYT'den sonra oldukça düşük düzeylere gerilemiş durumda. İki milyon insan emekli oldu, üç milyon daha var. Böyle bir yükle de karşı karşıyayız. Bunun da ilerisi için yansımaları var. Bu hakikaten sosyal güvenlik sistemimiz üzerinde çok önemli bir baskı unsuru oluşturdu.

> EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI: En düşük aylığı 7.500 olacak şekilde düzenleme yaptık. Bu dönem bütün emeklilerimize 5 bin lira bir katkıda bulunuyoruz. 4,7 milyon emeklimize ilave 5 bin lira verilecek. Yıl sonunda memur emeklilerine memur zam artışı yansıyacak.

> KONUT KİRALARI: Aynı binada çok farklı kira sağlıklı bir durum değil, belli bir süre içinde dengeye oturacaktır.

> ENFLASYON: 2024 ortalarından itibaren enflasyondaki düşüşü görmüş olacağız. 2026'da da 8,5 civarında bir enflasyon tahminimiz var.

> CARİ AÇIK: Cari açığı ortadan kaldırmak veya çok düşük seviyelere indirmek, kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Yıl sonu tahminimiz yüzde 4'ler civarında cari açığı kapatmak. 2026'da ise yüzde 2'ler seviyesine düşürmek.

> İSTİHDAM: İstihdamda eylül ayında 32 milyon kişiyi aştık. En son işsizlik oranı yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da tahmin yüzde 10,1'di. Şu anda oldukça iyi durumdayız.

> KUR KORUMALI MEVDUAT: İzlenen politikalarla, alınan tedbirlerle birlikte 17 Kasım haftası itibarıyla hesaplarda toplam 640 milyar TL'lik bir eksilme oldu. Ciddi bir düşüş var. Her enstrümanı zamanına yerine göre değerlendirmek gerekir. O gün devreye girmemiş olsa, yaşayacağımız kur şokunun getireceği maliyeti düşündüğünüz zaman, buraya ödediğimiz maliyet ondan çok daha düşük. Şimdi aşamalı şekilde buradan çıkıyoruz.

> REEL KESİME KREDİ: Mayısta toplam kredi hacmi bankacılık sektöründe 9 trilyon 129 milyar lira. 17 Kasım itibarıyla bu rakam 11 trilyon 107 milyar lira seviyesine yükselmiş. Sadece TL cinsinden işletmelere kullandırılan net kredi toplamı, seçimden bu yana 498 milyar TL. 189 milyar lirası doğrudan KOBİ'lere kullandırılmış, kredi kullandırılması süreci devam ediyor. Takip tahsili gecikmiş alacaklar seviyesi yüzde 1,5 gibi oldukça düşük bir seviyede.

> RİSK PRİMİ: Beş yıllık risk priminde 2002'de en yüksek seviyeyi görmüşüz, 816'lara kadar yükselmiş. Mayısa geldiğimizde 700 civarında bir rakamdaydı. Kasım itibarıyla 350 baz puanın altını gördük.

> YENİ KREDİ PROJESİ: Türkiye'yi ileriye taşıyacak, cari açığını düşürecek, teknolojik seviyesini yükseltecek, stratejik yatırımlara elverişli şartlarda ve uzun vadeli kredi sağlayacağız. Artan finansal maliyetlerin uzun vadeli stratejik yatırımlarımızı caydırmaması için bir çerçeve oluşturduk. Bu yatırımların En az 1 milyar lira değerinde olması gerekiyor. Faiz oranları yüzde 15 ile 30 arasında olacak. Bütün kriterleri tutturan projelerde faizleri yüzde 15'e kadar düşürme imkanı sağlanacak. Stratejik yatırımlara önemli bir güç verecek. İlk etapta 100 milyar, orta vadede 300 milyar liralık bir Merkez Bankası kaynağı bu çerçevede kullanılmış olacak.

> TROY KART: Her yıl ödeme sistemleriyle yurt dışına giden kaynak 500 milyon dolar civarında. Troykart gibi yerli ödeme sistemlerinin devreye girmesi cari açık perspektifiyle ülkemizde bu kaynakların kalması açısından önemli.

> KONUT KREDİSİ: İlk konut sahipliği sosyal adalet açısından, makro-politikalar açısından çok önemli. İlk konut sahipliği toplam tasarruf oranını arttırıyor. Sosyal konut arzını artırmalıyız.

> TÜKETİM DENGESİ: İthalatı körükleyici aşırı bir tüketim yerine yatırımla, üretimle, ihracatla büyüyen bir ekonomi, bizim makro-politikalarımızın işinin özü.