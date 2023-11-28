Elon Musk çark etti, Gazze katliamını savundu: Öldürmekten başka çare yok

İsrail-Hamas çatışmasında ilan edilen 4 günlük arada İsrail'e giden milyarder iş adamı Elon Musk taraf değiştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Gazze'deki katliamlara tepki gösteren Musk, 'Yahudi karşıtlığı' yapmakla suçlanmış, hatta ABD'li teknoloji devlerince boykot edilmişti.

Bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşen Musk, Hamas'ın rehin aldığı kişilerin aileleri de bir araya geldi.Gazze Şeridi'nden yaklaşık 6,5 km uzakta gerçekleşen görüşmeler sonrası Musk çarpıcı açıklamalarda bulundu, hatta tepki gösterdiği kaliamları savundu.

"GALİP GELEN, KAYBEDENİ CEZALANDIRIR"

"Gazze'ye daha iyi bir gelecek sağlamak için Hamas grubunu yok etmekten, öldürmekten başka hiçbir seçenek yok." diyen Musk, Netanyahu'nun da bu konuda hemfikir olduğunu belirterek, "Genellikle galip gelen, kaybedeni cezalandırır." ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK"

Musk'ın ziyareti sonrası bir açıklamada İsrail İstihbaratı MOSSAD'dan geldi.

MOSSAD, Musk'a Hamas'ın saldırılarını içeren bir görüntü izletilmesinin ardından milyarder iş adamının "Gazze'de yapılması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum; ilk olarak, öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka çare yok. İkincisi de eğitimin değiştirilmesi ki yeni nesil katiller,katil eğitimi almasın." dediğini aktardı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise Musk'a antisemitizm konusunda beraber çalışmayı teklif ettiğini belirterek, Hamas'la mücadelenin de devam edeceği mesajını verdi.

MUSK'TAN ZİYARET SONRASI PAYLAŞIM: ONUR DUYDUM

Musk, görüşme sonrası sahibi olduğu X platformundan bir paylaşımda bulunarak, "Tanışmak bir onurdu. Rehinelerin bir an önce sağ salim ailelerinin yanına dönmesini diliyorum." dedi.

İSRAİL, MUSK İLE ANLAŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İsrail tarafından internet erişimi kesilen Gazze'de Starlink uydu sistemini devreye sokacağını belirten Musk, görüşme sonrası bu fikrinden de vazgeçip İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ile el sıkıştı.

Karhi, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan Gazze'ye internet sağlamaması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

GAZZELİLERİ YARI YOLDA BIRAKTI

Elon Musk, Ekim ayında İsrail güçlerinin Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırmasının ardından Twitter'dan gelen taleplerin ardından çok konuşulan bir açıklamaya imza atmış, bombardıman nedeniyle dünya ile bağlantısı kopan Gazze'ye internet uydu hizmeti sağlamak için Starlink uydularının aktif edilebileceğini söylemişti.