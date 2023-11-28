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MEB 74 bin TL maaşla personel alıyor! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) en az 49 bin 748, en yüksek 74 bin 628 TL maaşla çalışacak personeller arıyor. Bilişim personeli arayışı için duyuru yapan MEB, alınacak personel sayısı, başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını açıkladı. En önemli şart ise KPSS'den en az 70 puan almış olmak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 08:04, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 08:07
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MEB 74 bin TL maaşla personel alıyor! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

İş arayan milyonlarca genç internette ilanları araştırıyor. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilişim personeli duyurusu dikkatlerden kaçmadı. Bakanlık, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca yüksek maaşlı bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru şartları ve tarihi gibi merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylarda "en az 70 KPSS puanı şartı" arıyor. Ayrıca Bakanlık, başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylara en düşük 49.748 TL en yüksek 74.622 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek.

SON TARİH 8 ARALIK

Milli Eğitim Bakanlığı'na personel alımı başvuruları 4 Aralık'ta başlayıp 8 Aralık'ta sona erecek. Adaylar e-devlet (Milli Eğitim Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek. Öte yandan, sadece 21 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurunun ilk şartı, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak" olarak duyuruldu. Bir diğer şart ise mezun olunan fakülte. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

Yukarıda belirtilen fakülteler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak da yeterli görülmekte. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için ve yalnızca birine başvurabileceklerdir.)

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak gerekiyor. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

Ayrıca bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Öte yandan hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme gibi yetenekler de aranıyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (başvuru esnasında "PDF" formatında yüklenecektir.)

Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini sisteme yükleyecektir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

KPSS puanı ÖSYM Kurumundan otomatik olarak gelmektedir.

Mesleki tecrübeye ilişkin resmi (SGK Hizmet Dökümü) veya özel kurumlardan alınacak belge, (SGK Hizmet Dökümü e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, birden fazla yüklenecek belgelerin tek doküman haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir)

Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerin birden fazla yüklenecek olması halinde, tek doküman haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir.)

Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini PDF ya da JPG formatında yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile güncellenebilecektir.

Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna basarak "Başvurumu İptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra "Başvuru Bilgileri" çıktısını alabileceklerdir.

Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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