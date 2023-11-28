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Çalıntı otobüs ile Anıtkabir gezisi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin yaptığı denetimde durdurulan ve içerisinde Anıtkabir'i ziyarete giden 40 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün çalıntı olduğu ortaya çıktı. Van'dan bir hafta önce çalındığı tespit edilen otobüs emniyetin otoparkına çekilirken, sürücü Alper I. ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 08:18, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 08:55
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Çalıntı otobüs ile Anıtkabir gezisi

Olay gece saatlerinde İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Anıtkabir ziyareti turuna katılan 40 yolcu, anlaştıkları tur firması tarafından tahsis edilen Alper I. yönetimindeki 16 ASY 658 plakalı otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Yaklaşık bir saat sonra Alper I. yönetimindeki tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe girişinde evrakları incelenmek üzere durduruldu. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda tur otobüsünün yaklaşık 1 hafta önce Van ilinden çalındığı ortaya çıktı.

Otobüsteki yolcular, mağdur olmamaları için çalıntı olduğu anlaşılan otobüsle polis nezaretinde İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü.

Yolcular burada eşyalarını alarak otobüsten indirildi, tur firması görevlilerine de haber verildi. Otobüs ise çekici yardımıyla emniyetin otoparkına çekilirken, sürücü Alper I., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anıtkabir ziyaretleri yaklaşık bir saatlik seyahatin ardından hayal kırıklığı ile sona eren yolcular ise olaya büyük tepki gösterdi.

Mağdur olan yolculardan Mehmet Türk, çalıntı otobüs ile yola çıktıklarından dolayı kızgın olduğunu belirterek, "Bunca zamandır bu araba nasıl trafikte kaldı? Ankara'ya Anıtkabir'e ziyarete gidiyorduk" dedi. Bir süre İnegöl'de terminalde bekleyen yolcular, daha sonra tur firmasının tahsis ettiği otobüsle evlerine götürüldü.

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