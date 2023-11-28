81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
81 ilde düzenlenen 'Çember-7' operasyonu kapsamında hakkında arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 08:30, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 09:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
24 bin 483 personelle 4 in 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.
8️1️ İlde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-7 Operasyonlarında" arama Kaydı bulunan 1034 Firari Yakalandı❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 28, 2023
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin. pic.twitter.com/bGCIvsSa6W