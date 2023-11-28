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Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarısız öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

2023 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 10:51, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 10:54
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Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarısız öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

2023 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 28 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişilebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 30 Kasım - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te adayların bilgisine sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sonuçlar için TIKLAYINIZ

İstatistiki bilgiler için TIKLAYINIZ.

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