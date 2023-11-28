Dolar/TL 28,93 seviyesinde

Kamu görevlilerine yapılan fazla ve yersiz ödemelerin takip ve tahsil esasları belirlendi
Kamu görevlilerine yapılan fazla ve yersiz ödemelerin takip ve tahsil esasları belirlendi
Kredi'de %0.99 Faiz Fırsatı!
Kredi'de %0.99 Faiz Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Devlet Bahçeli'den Dilan Polat ve fon yorumu
Devlet Bahçeli'den Dilan Polat ve fon yorumu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak
Kasımda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 45 bin 686 lira oldu
Kasımda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 45 bin 686 lira oldu
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
Afet seçmeli ders oldu
Afet seçmeli ders oldu
Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü
Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü
İki ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
İki ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
Bu kış önceki yıllara göre ılık ve yağışlı geçecek
Bu kış önceki yıllara göre ılık ve yağışlı geçecek
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi
9 vekile ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 vekile ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Gazze'deki 'insani ara' 2 gün daha uzatıldı
Gazze'deki 'insani ara' 2 gün daha uzatıldı
Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
CHP'li Belediye Başkanı topa tuttuğu partisinden istifa etti
CHP'li Belediye Başkanı topa tuttuğu partisinden istifa etti
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 28,93 seviyesinde

Dolar, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 28,9310 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 11:03, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 10:59
Yazdır
Dolar/TL 28,93 seviyesinde

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 28,9310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise önceki kapanışının hemen altında 31,6870'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 36,5100'den satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,16 artışla 28,9135'ten tamamlamıştı.

Dolar endeksi ise yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesi 103,1'i test etmesinin ardından şu anda 103,2 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerin doların yönü üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bankanın gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin dolar endeksi üzerinde de etkili olmaya devam ettiğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber