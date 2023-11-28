Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak

Ekonomiye ilişkin genel görünüm ve beklentilerin de değerlendirildiği toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

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