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Devlet Bahçeli'den Dilan Polat ve fon yorumu

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, spor dünyasının ünlü isimlerinin para kaptırdığı fon dolandırıcılığı ve Dilan Polat olayına değindi. Polat için "Saçlarına dolardan bukle yapan şaibeli soytarı." ifadesini kullanan Bahçeli, bu tür olayların toplumda haklı bir öfkeye neden olduğunu söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 11:15, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 11:54
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu iddia etmek suçtur. Kürt kökenli kardeşlerim eşit hak hukuka sahip vatandaşlarımızdır. Hangi Kürt kökenli kardeşim bir imkandan mahrum kalmıştır. Kürt kökenli kardeşlerim kaymakam, vali, bakan, cumhurbaşkanı olmadılar mı?

Dahası CHP'ye genel başkan olarak toplum önüne çıkmadılar mı? Bir insanın etnik kökeni nedeniyle ikinci sınıf muamele görmesi bir alçalma halidir. CHP'nin acemi genel başkanı Kürt kökenli kardeşlerimi istismar için gemi ağzına almıştır.

Bölücülükte CHP ile HEDEP'nin yarışından kazanan çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı yerel yönetimlerdeki makus hale son verecektir. CHP Genel Başkanı kulağını Kandil'e verdiği müddetçe hüsran ve hezimetten kurtulamayacaktır. Tükiye 31 Mart seçimlerinde albayrakta buluşacaktır.

Seçimlere 125 gün var. Çalışmalarımızı hızlandırıp yoğunlaştıracağız. Gönül gözün dehlizidir. Gönüle ne gelirse oradan göze gelir ve şekillenir. Bizim gönlümüzde bin yıllık kardeşliğin kutlu hatıraları vardır.

Biz doğru yerde doğru zamanda doğru insanlarla buluştuk. Doğru zamanda uygulayacağımız yanlış bir siyasetin bizi felakete sürükleyeceğini biliyoruz. Ayrılıklara karşı birleşmenin yanında durmalıyız. Çürümeye karşı öze dönmenin arayışında olmalıyız.

Bir teröristin insan haklarından soysuz bir özgürlükten demokrasiden bahsetmesi kavramların ve kelimelerin infazıdır.

Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursakların tahriki ile milyon dolarlarını bu fona bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukle yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaleti salgın gibi yayılmaktadır. Toplumsal arınma, siyasi aklanma, ertelenemez yüklümlülüktür."

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