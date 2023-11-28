Ev sahibi kiracısını balta ile yaraladı

Kartepe ilçesinde 2 ay önce bir apartman dairesi satın alan ve doktor olduğu öğrenilen İ.A., kiracı S.H.D.'den evi boşaltmasını istedi. İddiaya göre kiracı evden çıkmak için yasal olarak 6 aylık zamanı olduğunu ve bu süreçte evi boşaltacağını söyledi.

Dün telefonla kiracısını arayan ev sahibi bir an evvel evi boşaltmasını istemesi üzerine tartışan taraflar daha sonra evin önünde buluştu. Konuşma sırasında taraflar tekme ve yumrukla kavga ederek birbirlerini darbetti.

Yaşanan arbede sırasında ev sahibi arabasının bagajından baltasını alarak kiracıya saldırdı. Kiracı balta darbeleriyle yaralanırken olaya müdahale eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kiracı hastaneye kaldırılırken, ev sahibi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ev sahibi ve kiracı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.