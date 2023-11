Bolu'nun başarılı bürokratı Reşat Özcan aday adayı oldu

Uzun yıllar Ankara'da görev yapan ve sekiz yıldan beridir memleketi Bolu'da yaşayan Reşat Özcan Bolu'dan Ak Parti'den aday adayı oldu. Özcan yaptığı açıklamada "Bolu'nun öz be öz evladıyım. Bolu'da doğdum, İhsaniye ve Göl yüzü mahallelerinde büyüdüm ve uzun yıllardır da Bolu'da yaşıyorum. Boluluların çokça kullandığı tabirle, babam üst yakadan Çömlekçiler, annem ise alt yakadan Çam yayla köyünden. Babam Bolunun kalbi Büyük Camide 30 yıl görev yapan ve şehrimizin her kesimi tarafından sevilen sayılan bir insan. Bolu'yu çocukluğumdan beri her yönüyle tanımış, sokaklarının tozunu yutmuş bir Boluluyum" dedi.

"Şehir sakinlerinin, artık kavga ve polemik yerine hizmeti önceleyen, kendi sokaklarında büyümüş ve her yönüyle kendilerinden hissedebilecekleri, dertlerini anlatmakta herhangi bir engele takılmadan ulaşabilecekleri bir Başkanı özlediklerini biliyorum. İnanıyorum ki bu şehrin her bir ferdi bu dileğinin gerçekleştiğini görecektir" diyerek duygularını ifade eden Reşat ÖZCAN, bundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı "Ömerlerin" Bolu halkına hizmet edeceğine olan inancını dile getirdi.

Tecrübe biriktirdiği görevleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan ve "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hukukçu kimliğim ile Merkezi hükümette; Devlet Personel Başkan Yardımcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı, TİGEM Yönetim Kurulu Üyeliği gibi üst düzey görevlerin yanı sıra farklı dönemlerde üç ayrı Bakana yakın Danışmanlık görevinde bulundum ve devamında da Türkiye'nin En büyük İlçe Belediyelerinin başında gelen Keçiören Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım" diyen Reşat Özcan Ak Parti'den Bolu Belediye Başkanlığına aday adayı olmak için başvuru yaptı

"BU YOLA ÇIKARKEN SİYASAL VE SOSYAL ANALİZLER YAPTIM"

Bolu'nun AK Parti dönemindeki belediyeciliğinden övgüyle bahseden Özcan; "Bolu'da AK Parti öncesi ile AK parti dönemini ve son olarak da Tanju ÖZCAN sürecini hem siyasal hem sosyal olarak çok iyi analiz etmiş birisiyim. Bolu, AK Parti döneminde ciddi bir belediyecilik gördü. Çok ciddi gelişimler kaydetti. Kasaba görüntüsünden Modern bir şehir görünümüne kavuştu. Özellikle alt yapı ve yılların birikmiş köklü sorunlarına el atılması noktasında Ak parti Belediyeciliği Bolu'ya damgasını vurdu." İfadelerini kullandı.

EMANETTEKİ KIYMETLİMİZİ GERİ ALIP YOLA DEVAM EDECEĞİZ

2019 Mahalli idareler seçimlerinde yaşanılan bir yol kazası ile Belediyenin muhalefete geçtiğini kaydeden Reşat ÖZCAN, geçtiğimiz 4.5 yıllık süreç içerisinde Bolunun daha ileriye götürülmek şöyle dursun bir çok kazanımlarını kaybetmeye mahkum edildiğini ,hizmet yerine suni polemiklerle vaktin boşa harcandığını, ulusal politikalarla ve parti içi münakaşalarla oyalanan Tanju Özcan'ın vaktini sosyal medyada geçiren bir Başkan profilini zihinlere kazıyarak, bu yönüyle tarihteki yerini aldığı hususlarına dikkat çekti. "Tanju Bey Bolu'yu Türkiye gündemine taşımıştır. Ama bu çok müspet bir taşıma olmamıştır." şeklinde konuşan Reşat ÖZCAN, "Ona buna laf yetiştiren değil, Bolu'ya iş yetiştiren bir Başkan "profiliyle emaneti asli sahibine tevdi etmek için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

NEDEN ADAY OLDUĞUNU ANLATTI

Bolu'da eksik olanın insani ve sosyal belediyecilik olduğunu belirten Özcan; "Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biri olan ve bir milyonu aşkın nüfusuyla tam bir Anadolu mektebi olan Keçiören Belediyesinde bu alanda çok büyük projelerde çalıştım, koordinatörlük yaptım. Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük Yaz Spor okulları organizasyonu hayata geçirdik , Güngörmüşler Konakları projesi ile toplumun çınarları hükmünde olan yaşlıların sosyalleşmesine büyük katkı sağladık, hemen hemen her semtte hizmete açtığımız mahalle konakları ile mahalle kültürünü pekiştirdik, Keçiören Eğitime Destek projesi ile on binlerce öğrencinin eğitimine destek , yine KEÇMEK projesi ile her yıl yaklaşık elli bin Keçiören linin yüzden fazla alanda mesleki donanım ve sosyal beceri kazanmasına katkı sağladık, oluşturduğumuz Yonca Yaşam Merkezleri ile genç yaşlı ve hanımların aynı çatı altında üç farklı mekanda sosyalleşmelerine imkan sağlayarak aile kavramını güçlendirdik "diye konuştu. Bunlara ilaveten hayat a geçirdikleri yüzlerce proje ile Keçiören'i Türkiye'nin yaşam seviyesi en yüksek bölgelerinden biri haline getirdiklerini kaydeden Özcan, ayrıca merkezi hükümetteki tecrübeler ve iletişim bağlarının Bolu için faydaya dönüşeceğine olan inancını vurguladı.

"Bolunun evladıyım. Sorunlarını biliyorum. Tarihe not düşmek adına aday adayı olmaya karar verdim." ifadelerine yer veren Reşat Özcan, Bolu'nun hak ettiği belediyecilik emanetini geri alacağını da vurgulayarak; "Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada ümit halinde tek lider olarak devam ediyor. Gazze'de bir olay oluyor acaba Türkiye ne yapacak deniliyor. Bolu'nun da bu kervanda yerini alması gerekiyor. Biz buna talibiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Bolunun yeniden Ak parti Belediyeciliğine kavuştuğu müjdesini vereceğimiz günler yakındır "diyerek sözlerini tamamladı.