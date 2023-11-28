Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu göreve yeniden seçildi

Sırasıyla Yunak/Konya, Çıldır/Ardahan, Havza/Samsun hakimliği Siirt ve Karaman'da ağır ceza mahkemesi başkanlığı, İzmir hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Alikanoğlu, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

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