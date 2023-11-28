Melih Gökçek'in, Büyükşehir'den aldığı evin satış kararına iptal kararı

Şirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak
Şirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak
70.000 TL %2.39 Faiz Oranıyla!
70.000 TL %2.39 Faiz Oranıyla!
Sponsorlu İçerik
Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ne yurtdışı çıkış yasağı talebi
Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ne yurtdışı çıkış yasağı talebi
Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan 'beşik' görüntülerine açıklama
Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan 'beşik' görüntülerine açıklama
EKK'da yatırım, üretim ve ihracatı destekleyici tedbirler ele alındı
EKK'da yatırım, üretim ve ihracatı destekleyici tedbirler ele alındı
Denizbank'tan Seçil Erzan açıklaması
Denizbank'tan Seçil Erzan açıklaması
AK Parti'de adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor
AK Parti'de adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor
Çay üreticilerine destek ödemesi ne zaman olacak?
Çay üreticilerine destek ödemesi ne zaman olacak?
Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar kamerada
Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar kamerada
Devlet Bahçeli'den Dilan Polat ve fon yorumu
Devlet Bahçeli'den Dilan Polat ve fon yorumu
Kasımda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 45 bin 686 lira oldu
Kasımda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 45 bin 686 lira oldu
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
Afet seçmeli ders oldu
Afet seçmeli ders oldu
Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü
Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü
İki ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
İki ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
Bu kış önceki yıllara göre ılık ve yağışlı geçecek
Bu kış önceki yıllara göre ılık ve yağışlı geçecek
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi
9 vekile ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 vekile ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Gazze'deki 'insani ara' 2 gün daha uzatıldı
Gazze'deki 'insani ara' 2 gün daha uzatıldı
Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Melih Gökçek'in, Büyükşehir'den aldığı evin satış kararına iptal kararı

Melih Gökçek'in 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinden eşi ile avukatları adına aldığı ve halen kullandığı dubleks konutlar Mansur Yavaş'ın açtığı dava sonucu tekrar ABB'ye devredilecek

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 15:10, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 16:14
Yazdır
Melih Gökçek'in, Büyükşehir'den aldığı evin satış kararına iptal kararı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in daha önce belediye lojmanı olan Dikmen'deki konutları, eşi Nevin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen adına satın alması işleminin iptali için, belediye tarafından "kanuna aykırılık" iddiasıyla dava açılmıştı. Ankara İdare mahkemesi iptal talebini reddetmişti. İstinaf üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

Melih Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanlığı görevini sürdürürken Belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. Kanunda açıkça Belediye Başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek'in konutlarda oturduğu esnada yapıldı.

ABB ADINA TESCİLLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı. Davada, konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek'in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği vurgulandı. Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

Kararda "emredici kanun hükümlerine aykırı şekilde yapılan ihale sonucunda oluşan sicilin hukuken geçerli bir sebebinin bulunmadığı ve dava konusu taşınmazların davalılar adına tescilinin yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu anlaşılmakla (.) davanın kabulü ile Fatih Atalay, Salih Çelen ve Nevin Gökçek adına olan tapu kayıtlarının iptali ile bu taşınmazların davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Böylece 2018 yılında 7 milyon 900 bin TL'ye satılan dört adet dubleks konut tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber