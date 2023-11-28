Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 72 AZ 890 ve 21 AEH 480 plakalı otomobiller çarpıştı.

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