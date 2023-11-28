Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 13:20, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 13:26
Tepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 72 AZ 890 ve 21 AEH 480 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardaki Alattin Sevim ve İhsan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Savaş Aydemir sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.