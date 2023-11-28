Türkan Şoray ve Ediz Hun'dan öğretmenlere sürpriz ziyaret

Sanat tutkusu ve sanatçı kimliğiyle herkese ilham olan çok değerli isimlerinde yer aldığı kutlama gecesine Yeşilçam'ın akademik jönü Ediz Hun ve zamansız güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray onur konukları olarak katıldı.

Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Üniversitesi yöneticilerinin, MBA Okulları Bilim Kurulu üyelerinin katıldığı; tutku, yenilik, öğrenme keyfi, sürdürülebilirlik, aidiyet, kapsayıcılık, insani tutum ve mükemmellik değerlerine vurgu yapılan MBA Okulları Öğretmenler Günü kutlamalarında MBA Okulları öğretmenleri ve çalışanları doyasıya eğlendi.

"Eğitim bizim tutkumuz" diyerek eğitimdeki yenilikçi fikirlere liderlik eden Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı, "İki şeye söz verdik. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde eğitimde fark oluşturanların öncüsü olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin çocuklarının hak ettiği yenilikçi ve nitelikli eğitimin arkasında sonsuza dek duracak, her zaman yenilikçi ve kapsayıcı olmaya, yeninin değerleriyle büyümeye ve kapsayıcılığın gücüyle hareket etmeye devam edeceğiz. Dünyamızın gerçekten iyi insanlara ihtiyacı var. Eğer biz iyi insan niteliğine odaklanırsak iyi bir dünya inşa etmeyi başarabiliriz. Ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızın tutkusuna gönülden inanıyoruz. Sanata olan tutkularıyla bize ilham veren, yaşamdaki duruşlarıyla bize örnek olan Türk sinemasının iki değerli ismi sevgili Türkan Şoray ve Ediz Hun burada bizlerle birlikte. Katılımları için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'müz kutlu olsun" dedi.

Öğretmen bir annenin çocuğu olduğunu belirten ve 1980 yıllarının başında üniversitede ekoloji bölümünde öğretim üyesi olarak bugüne dek çalıştığına dair paylaşımlara konuşmasında yer veren Ediz Hun, "Bu müstesna günün akşamında siz değerli aziz öğretmenlerimizle birlikte bulunmaktan çok büyük bir gurur ve kıvanç duymaktayım. Sizleri saygım ve sevgimle en samimi duygularımla selamlıyorum. 'Ey yükselen yeni nesil. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu ihya ve idame edecek olan sizlersiniz'" diyerek MBA Okulları öğretmenlerinin ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"Öğretmenlerimizin bizim yaşamımızda izleri vardır, hayatımıza dokunmuşlardır"

Okula ve okumaya her zaman önem verdiğini, çok genç yaşta bir ilkokul yaptırdığını, bu vesileyle imkanı olan herkesin eğitime destek olması gerektiğine vurgu yapan Türkan Şoray, "Her zaman öğretmenlerle birlikte olmak beni duygulandırır, hep heyecanlanırım; çünkü öğretmenlerimizin bizim yaşamımızda izleri vardır, hayatımıza dokunmuşlardır. Ben çok genç yaşta film setlerinde çalışmaya başladım ve tahsilimi tamamlayamadım. Ama hep aklım okumaktaydı, okuldaydı. Bu nedenle o yaşlarda içimde kalmıştı belki, bir ilkokul yaptırdım. Mustafa Kemal Atatürk, yeni nesli siz değerli öğretmenlere emanet etti. Onları sizler çağdaş bir eğitimle, laik bir eğitimle ülkemize yararlı bireyler olarak hazırlıyorsunuz. Onun için ben sizlerin gıyabında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu gece burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize yürekten sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Sanattan eğitime tüm değerlerin ve eğlencenin bir araya geldiği kutlamalarda MBA'23 Öğretmenler Günü'ne özel repertuarları ve etkileyici sahnesiyle The Suarre Band katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı. Eğlencenin ve coşkunun doyasıya yaşandığı gecede EU Sahne Sanatları Tango ve Karadeniz dans performansları ile geceye muhteşem bir renk kattı.