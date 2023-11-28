TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu torba kanun teklifi için toplandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 14:17, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 14:19
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti tarafından hazırlanan 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.
Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olduğu 80 maddelik torba kanun teklifi, 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmuştu. Aynı gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilen torba kanun taslağında vergilere ilişkin de pek çok düzenleme yer alıyor.