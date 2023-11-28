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Otorapor ile ikinci elde güvenli ve hızlı hizmet

Otorapor ile ikinci elde güvenli ve hızlı hizmet

Kaynak : MN Medya
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Otorapor ile ikinci elde güvenli ve hızlı hizmet

İkinci el araç alım satımında vazgeçilmez önceliklerden birisi de ekspertiz raporudur. Gerek alım gerek se satım yapan vatandaşlar için güvenilir bir ekspertiz hizmeti öne çıkıyor. Yapılan sektörel araştırmalarda da oto alım satımında vatandaşların yetkili ve uzman kurumlara danıştıkları sonucu ortaya çıktı. Hızlı, güvenilir ve müşteri odaklı bir yaklaşımla hizmet sunan Otorapor Oto Ekspertiz de verdiği hizmetle bu alanda adından sıkça söz ettirerek sektörde kendisine yer edinmiş durumda.
Alıcı ve satıcıların bir araya gelerek ekspertiz yaptırabilecekleri, anlaşabilecekleri, satın alacakları ya da satacakları araçla ilgili her tür konuyu danışabilecekleri, fikir alabilecekleri ve pazarlık yapabilecekleri bir ortam sunan Otorapor, her marka ikinci el otomobile Bağımsız Oto Ekspertiz Raporu düzenliyor.

Tam ve donanımlı hizmet

Tam donanımlı Otorapor Oto Ekspertiz servislerinde profesyonel test cihazlarıyla (dinamometre, fren test, yanal kayma, süspansiyon test, dijital far test, akü test, ön boşluk test, lastik derinlik ölçer, boya kalınlık ölçer, gürültü test, aracın beyin elektroniklerinin tam kontrolü gibi) tepeden tırnağa 501 NOKTA ekspertizinden geçiriliyor.
Türkiye genelinde hemen her noktada servis hizmeti sunan Otorapor Oto Ekspertiz, noterlerin, bankaların ve trafik müşavirliklerinin mevcut olduğu bölgelerde işlemlerini titizlikle gerçekleştirirken araç alım -satım işlemlerini hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeye ön ayak oluyor.

Hür türlü soruya cevap alınıyor

Müşterilerinin teknik ve araç hakkında her türlü sorularına karşı danışmanlık görevinde de bulunan Otorapor Oto Ekspertiz, bir otomobilin, konusunda uzman personeller tarafından teknik cihazlar yardımıyla A'dan Z'ye incelenmesi ve tüm kontroller sonucunda aracın genel durumuna dair rapor oluştururken uzmanların görüşleri, değerlendirmeleri ve aracın masraf çıkarabilecek parçaları gibi yorumları da ince ayrıntısına kadar müşterilerine sunuyor.

Mobil ayrıcalık

Otorapor mobil ile de pratik çözümler sunuluyor. Uygulama sayesinde Ekspertiz raporlarına kolaylıkla ulaşılabiliyor, en yakın Otorapor bayisi bulunarak randevu oluşturulabiliyor ve otomobil hakkında teknik bilgilere, akıllara takılan tüm sorulara ustalar tarafından çözüm üretilmeye çalışılıyor

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