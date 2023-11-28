Otorapor ile ikinci elde güvenli ve hızlı hizmet
Otorapor ile ikinci elde güvenli ve hızlı hizmet
İkinci el araç alım satımında vazgeçilmez önceliklerden birisi de ekspertiz
raporudur. Gerek alım gerek se satım yapan vatandaşlar için güvenilir bir ekspertiz
hizmeti öne çıkıyor. Yapılan sektörel araştırmalarda da oto alım satımında vatandaşların
yetkili ve uzman kurumlara danıştıkları sonucu ortaya çıktı. Hızlı, güvenilir
ve müşteri odaklı bir yaklaşımla hizmet sunan Otorapor Oto Ekspertiz de verdiği
hizmetle bu alanda adından sıkça söz ettirerek sektörde kendisine yer edinmiş
durumda.
Alıcı ve satıcıların bir araya gelerek ekspertiz yaptırabilecekleri, anlaşabilecekleri, satın alacakları ya da satacakları araçla ilgili her tür konuyu danışabilecekleri, fikir alabilecekleri ve pazarlık yapabilecekleri bir ortam sunan Otorapor, her marka ikinci el otomobile Bağımsız Oto Ekspertiz Raporu düzenliyor.
Tam ve donanımlı hizmet
Tam donanımlı Otorapor Oto
Ekspertiz servislerinde profesyonel test cihazlarıyla (dinamometre, fren
test, yanal kayma, süspansiyon test, dijital far test, akü test, ön boşluk test,
lastik derinlik ölçer, boya kalınlık ölçer, gürültü test, aracın beyin elektroniklerinin
tam kontrolü gibi) tepeden tırnağa 501 NOKTA ekspertizinden geçiriliyor.
Türkiye genelinde hemen her noktada servis hizmeti sunan Otorapor Oto Ekspertiz, noterlerin, bankaların ve trafik müşavirliklerinin mevcut olduğu bölgelerde işlemlerini titizlikle gerçekleştirirken araç alım -satım işlemlerini hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeye ön ayak oluyor.
Hür türlü soruya cevap alınıyor
Müşterilerinin teknik ve araç hakkında her türlü sorularına karşı danışmanlık
görevinde de bulunan Otorapor Oto Ekspertiz, bir otomobilin, konusunda uzman
personeller tarafından teknik cihazlar yardımıyla A'dan Z'ye incelenmesi ve
tüm kontroller sonucunda aracın genel durumuna dair rapor oluştururken uzmanların
görüşleri, değerlendirmeleri ve aracın masraf çıkarabilecek parçaları gibi yorumları
da ince ayrıntısına kadar müşterilerine sunuyor.
Mobil ayrıcalık
Otorapor mobil ile de pratik
çözümler sunuluyor. Uygulama sayesinde Ekspertiz raporlarına kolaylıkla ulaşılabiliyor,
en yakın Otorapor bayisi bulunarak randevu oluşturulabiliyor ve otomobil hakkında
teknik bilgilere, akıllara takılan tüm sorulara ustalar tarafından çözüm üretilmeye
çalışılıyor