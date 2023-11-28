6 yıl sonra yakalanan eski rektör, FETÖ'den hakim karşısında

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Cüneyt Hoşcoşkun ile avukatı katıldı.

Hoşcoşkun, savunmasında, FETÖ'yle hiçbir irtibatı olmadığını, etkin pişmanlıktan yararlanmak ve bildikleri ölçüsünde mahkemeye yardımcı olmak istediğini ifade etti.

Hoşcoşkun'un soruşturma aşamasındaki ifadesinde "FETÖ üyesi" olduklarını söylediği 11 kişiden 3'ünün ölü, 5'inin firari, 3'ünün de daha önce zaten bu suçtan işlem yapılmış kişiler olduğunu belirten mahkeme başkanı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanıkların beyanlarında samimi olmaları gerektiğini hatırlattı.

"Amerika'ya gittiğinizde Fetullah Gülen'i ziyaret ettiniz mi?" şeklindeki sorusuna "Hayır" yanıtı veren Hoşcoşkun, Bank Asya'da hesabı olmadığını, örgüt sohbetlerine katılmadığını ileri sürdü.

- "Teslim olmadınız, hastaneye yatmanız gerekti"

Mahkeme başkanının, "Polis size ulaşmaya çalışmış ve yakalama kararı çıkartılmış. Neden kaçtınız?" şeklindeki sorusuna, Hoşcoşkun, "Annemin evindeydim. O dönem hiçbir şey belli değildi. Saklandım, korktum." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının "Madem hiçbir bağlantınız yok, neden korktunuz? Rektörlük yapmışsınız, cahil insan değilsiniz, 6 yıl devletten neden kaçtınız?" şeklindeki sözleri üzerine Hoşcoşkun, "Hiçbir suçum yokken rektörlükten aldılar. Aleyhimde yayınlara başlandı. Paniğe kapıldım. YÖK Başkanı beni çağırdı, tehdit etti, 'Seni tutuklatacağım' dedi." ifadelerini kullandı.

Hoşcoşkun'un "Teslim oldum." şeklindeki sözü üzerine mahkeme başkanı, "Teslim olmadınız. Sağlık probleminiz nedeniyle hastaneye yatmanız gerekti." dedi.

FETÖ'de işlem görmüş polislerle olan telefon irtibatı sorulan Hoşcoşkun, "Üniversiteye gelip kendilerini tanıttılar. Hastaları hakkında soru soracaklarını söylediler." yanıtını verdi.

"FETÖ'nün sözde İzmir imamı" Bekir Baz ile irtibatının sorulması üzerine Hoşcoşkun, katıldığı bir iftar yemeğinde Baz'ın konuşma yaptığını, başka irtibatının olmadığını söyledi.

Hoşcoşkun, EÜ'ye rektör seçilebilmek için örgütün muskacısı olarak bilinen ve FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişiye muska yaptırdığı ve muskanın evindeki aramada çıktığı iddiasına ilişkin ise "Haberim yok. Benim değil. Muska yaptırmışlığım yoktur." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanı, Hoşcoşkun'a "Odanızda, çekmecenizde bulunan ve isminizin yazdığı muskadan haberinizin olmadığını söylüyorsunuz. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorsunuz." yanıtını verdi.

Duruşmada dinlenilen tanıklar da örgütün sanığı rektörlük seçimlerinde desteklediğine dair duyumları çok sık aldıklarını, seçimler öncesinde cemaat üyelerinin de aralarında olduğu toplantılar yapıldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirini, "yurt dışına çıkış yasağına" çevirerek, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Yükseköğretim Kurulunca 28 Şubat 2017'de EÜ Rektörlüğü görevinden açığa alınan ve 25 Ağustos'taki KHK ile ihraç edilen Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hoşcoşkun, tedavi için gittiği EÜ Hastanesi'nde 3 Temmuz'da yakalanmış, 18 Temmuz'da tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Hoşcoşkun, "konutu terk etmeme" adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.