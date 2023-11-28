6 yıl sonra yakalanan eski rektör, FETÖ'den hakim karşısında

Şirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak
Şirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak
70.000 TL %2.39 Faiz Oranıyla!
70.000 TL %2.39 Faiz Oranıyla!
Sponsorlu İçerik
Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ne yurtdışı çıkış yasağı talebi
Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ne yurtdışı çıkış yasağı talebi
Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan 'beşik' görüntülerine açıklama
Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan 'beşik' görüntülerine açıklama
EKK'da yatırım, üretim ve ihracatı destekleyici tedbirler ele alındı
EKK'da yatırım, üretim ve ihracatı destekleyici tedbirler ele alındı
Denizbank'tan Seçil Erzan açıklaması
Denizbank'tan Seçil Erzan açıklaması
AK Parti'de adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor
AK Parti'de adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor
Çay üreticilerine destek ödemesi ne zaman olacak?
Çay üreticilerine destek ödemesi ne zaman olacak?
Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar kamerada
Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar kamerada
Devlet Bahçeli'den Dilan Polat ve fon yorumu
Devlet Bahçeli'den Dilan Polat ve fon yorumu
Kasımda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 45 bin 686 lira oldu
Kasımda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 45 bin 686 lira oldu
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
Afet seçmeli ders oldu
Afet seçmeli ders oldu
Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü
Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü
İki ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
İki ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
Bu kış önceki yıllara göre ılık ve yağışlı geçecek
Bu kış önceki yıllara göre ılık ve yağışlı geçecek
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 geriledi
9 vekile ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 vekile ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Gazze'deki 'insani ara' 2 gün daha uzatıldı
Gazze'deki 'insani ara' 2 gün daha uzatıldı
Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Fenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlik
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Terör

6 yıl sonra yakalanan eski rektör, FETÖ'den hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2017'den beri aranırken temmuz ayında tedavi için gittiği hastanede yakalanan Ege Üniversitesinin (EÜ) eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 15:47, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 15:49
Yazdır
6 yıl sonra yakalanan eski rektör, FETÖ'den hakim karşısında

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Cüneyt Hoşcoşkun ile avukatı katıldı.

Hoşcoşkun, savunmasında, FETÖ'yle hiçbir irtibatı olmadığını, etkin pişmanlıktan yararlanmak ve bildikleri ölçüsünde mahkemeye yardımcı olmak istediğini ifade etti.

Hoşcoşkun'un soruşturma aşamasındaki ifadesinde "FETÖ üyesi" olduklarını söylediği 11 kişiden 3'ünün ölü, 5'inin firari, 3'ünün de daha önce zaten bu suçtan işlem yapılmış kişiler olduğunu belirten mahkeme başkanı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanıkların beyanlarında samimi olmaları gerektiğini hatırlattı.

"Amerika'ya gittiğinizde Fetullah Gülen'i ziyaret ettiniz mi?" şeklindeki sorusuna "Hayır" yanıtı veren Hoşcoşkun, Bank Asya'da hesabı olmadığını, örgüt sohbetlerine katılmadığını ileri sürdü.

- "Teslim olmadınız, hastaneye yatmanız gerekti"

Mahkeme başkanının, "Polis size ulaşmaya çalışmış ve yakalama kararı çıkartılmış. Neden kaçtınız?" şeklindeki sorusuna, Hoşcoşkun, "Annemin evindeydim. O dönem hiçbir şey belli değildi. Saklandım, korktum." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının "Madem hiçbir bağlantınız yok, neden korktunuz? Rektörlük yapmışsınız, cahil insan değilsiniz, 6 yıl devletten neden kaçtınız?" şeklindeki sözleri üzerine Hoşcoşkun, "Hiçbir suçum yokken rektörlükten aldılar. Aleyhimde yayınlara başlandı. Paniğe kapıldım. YÖK Başkanı beni çağırdı, tehdit etti, 'Seni tutuklatacağım' dedi." ifadelerini kullandı.

Hoşcoşkun'un "Teslim oldum." şeklindeki sözü üzerine mahkeme başkanı, "Teslim olmadınız. Sağlık probleminiz nedeniyle hastaneye yatmanız gerekti." dedi.

FETÖ'de işlem görmüş polislerle olan telefon irtibatı sorulan Hoşcoşkun, "Üniversiteye gelip kendilerini tanıttılar. Hastaları hakkında soru soracaklarını söylediler." yanıtını verdi.

"FETÖ'nün sözde İzmir imamı" Bekir Baz ile irtibatının sorulması üzerine Hoşcoşkun, katıldığı bir iftar yemeğinde Baz'ın konuşma yaptığını, başka irtibatının olmadığını söyledi.

Hoşcoşkun, EÜ'ye rektör seçilebilmek için örgütün muskacısı olarak bilinen ve FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişiye muska yaptırdığı ve muskanın evindeki aramada çıktığı iddiasına ilişkin ise "Haberim yok. Benim değil. Muska yaptırmışlığım yoktur." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanı, Hoşcoşkun'a "Odanızda, çekmecenizde bulunan ve isminizin yazdığı muskadan haberinizin olmadığını söylüyorsunuz. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorsunuz." yanıtını verdi.

Duruşmada dinlenilen tanıklar da örgütün sanığı rektörlük seçimlerinde desteklediğine dair duyumları çok sık aldıklarını, seçimler öncesinde cemaat üyelerinin de aralarında olduğu toplantılar yapıldığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirini, "yurt dışına çıkış yasağına" çevirerek, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Yükseköğretim Kurulunca 28 Şubat 2017'de EÜ Rektörlüğü görevinden açığa alınan ve 25 Ağustos'taki KHK ile ihraç edilen Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hoşcoşkun, tedavi için gittiği EÜ Hastanesi'nde 3 Temmuz'da yakalanmış, 18 Temmuz'da tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Hoşcoşkun, "konutu terk etmeme" adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber