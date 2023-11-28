Şanlıurfa Adliye'sinde yakalanan 'Sahte savcı' tutuklandı

Cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.P, ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.

A.P. isimli şüpheli, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak geldiği Şanlıurfa Adliyesi'nde cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.

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