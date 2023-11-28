Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 18:37, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 18:38
Kamil A. idaresindeki 42 APE 388 plakalı kamyon, İstanbul Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 RN 386 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan Himmet K. ve Nazlı K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Kamil A. Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan iki kişinin cenazesi ise morga gönderildi.