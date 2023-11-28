Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan iki kişinin cenazesi ise morga gönderildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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