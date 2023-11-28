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Bodrum'da kız çocuğu ile kadına ait 2 ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide, Rus uyruklu anne ve kızı olarak değerlendirilen 1'i çocuk, diğeri kadın 2 ceset bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 19:39, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 19:47
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Bugün akşam saatlerinde İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide, 2 adet ceset bulundu. Biri kız çocuğu diğeri kadın 2 kişinin cesedinin bulunduğu ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.

Çarşafa sarılıp iple bağlanmış haldeki cesetlerden birinin kayanın arkasına gizlendiği, diğerinin ise arazi üzerinde bulunduğu tespit edildi. Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle cesetler bulunduğu yerden çıkarılıp Bodrum Belediye Cenaze Hizmetleri aracına alındı. Rus uyruklu anne ve çocuğuna ait olduğu değerlendirilen iki ceset otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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