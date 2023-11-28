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Genel Kurulda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HEDEP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 20:11, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 20:15
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Genel Kurulda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Saadet Partisinin "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)", İYİ Parti'nin "işsizlik", HEDEP'in "Tahir Elçi", CHP'nin ise "kadına yönelik şiddet" konularındaki araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri ele alındı.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Türkiye'de tüm kesimlerin sorunlarının artarak devam ettiğini ileri sürdü.

Sorunların çözümüne yönelik uygulanan politikaların tedavi değil, pansuman amaçlı olduğunu iddia eden Bilici, "Eğitimde, sağlıkta, adalette uygulanan yanlış politikalar ile vatandaşlarımızın hayatlarını çekilmez hale getiren iktidar, bu yetmezmiş gibi her defasında emeklilerin canını yakmaya, onları dinlememeye devam ediyor. EYT'den emekli olup maaşlarını henüz alamayanlar var. EYT'lilerin mağduriyeti gündemden düşmüyor. İktidar ekonomiye yük gördüğü bu kesimin taleplerini, kulağının üzerine yatarak duymazdan geliyor." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, AK Parti iktidarında Türkiye'nin bir mağduriyetler ülkesi olduğunu öne sürerek mağduriyetlere artık kendilerinin de yetişemediğini belirtti.

8 Eylül 1999 tarihi sonrası sigorta başlangıcı olan vatandaşların emeklilik yaşının artışının adaletsiz bir sistemi ortaya çıkardığını ifade eden Türkoğlu, "9 Eylül 1999 tarihi itibarıyla SGK kaydınız oluştuysa kadınsanız 17, erkekseniz tam 20 yıl daha geç emekli oluyorsunuz. Adalet bunun neresinde? 43 ile başlayan ve takip eden yaşlara göre kademe düzenlemesiyle bu işlemleri yapmak gerekmez mi? Meclis'in bu konuda kanun yapma gibi bir sorumluluğu vardır." dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, iktidarın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili adım attığını ancak bu adımın yetersiz olduğunu herkesin gördüğünü söyledi.

Kendilerini EYT mağduru olarak tanımlayan milyonlarca kişinin hala sorunlarına çare aradığını belirten Barut, "Bilinmelidir ki EYT mağdurları kimseye yük değildir. Bu insanlarımız büyük fedakarlıklarla ülkesi ve milleti adına yıllarca çalışmıştır. Gelinen noktada hakkı olmasına rağmen yüz binlerce kişi emekli olamamış ve mağduriyetler devam etmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler, bir gün sonra bile olsa 17 yıl fazla çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra emeklilik hesaplarına ilişkin yapılan değişiklik de bir başka mağduriyetin önünü açmıştır. Milyonlarca EYT mağduru haksızlıklara çare beklerken iktidar oralı bile olmuyor. EYT'lilerin sorunları çözülmeli, aylık bağlanma oranları eski haline getirilmelidir." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise siyasi partilerin seçim öncesi vatandaşın karşısına çıkıp bir takım vaatlerde bulunabildiğini anımsattı.

AK Parti olarak her seçim öncesinde vatandaşa ne vadettilerse yerine getirme gayretinde olduklarını ifade eden Yegin, "Elbette getiremediklerimiz de oldu ama vaatlerimiz arasında olmayan birçok konuyu da vatandaş yararına hayata geçirdik. AK Parti hiçbir zaman EYT konusunu siyasi bir vaat olarak dile getirmemiştir ancak geldiğimiz noktada bu işi çözmek için bir adım atılmıştır. Bazı milletvekilleri EYT konusunda da bizi suçladı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil çünkü EYT denilen sorunu ortaya çıkaran düzenleme daha AK Parti kurulmadan hayata geçirilmişti." dedi.

Yegin, SGK'nin emekli aylığı bağlama sayısının yıllık 450 bin olduğunu, 2 milyon vatandaşı ilgilendiren emekli aylığı sayısının EYT ile ekstra olarak karşılarına çıktığını söyledi.

EYT ile SGK'nin bir yılda yaptığı 450 bin işlemin neredeyse aylık karşılarına çıktığını vurgulayan Yegin, "Bazı büyük illerde yaşanan sorunlar var ama 77-78 ilde EYT ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki vatandaşlarımız da merak etmesin, sorunları çözülecek ve hiçbir hak kaybına uğramayacaklardır." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Saadet Partisi, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

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