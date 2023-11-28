Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Yılı Engelli Sürekli İşçi Alım Kurasının sonuçlandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 20:21, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 20:21
Bakan Koca sosyal medya hesabından 'engelli işçi alımı'na dair paylaşımda bulundu.
Koca paylaşımında şu ifateleri kulandı;
2023 Yılı Engelli Sürekli İşçi Alım Kurası sonuçlandı.
Kura sonuçlarına http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılıyor.
216 yeni çalışma arkadaşımıza aramıza hoş geldiniz diyorum.