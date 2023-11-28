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'Esnafımızı ve emeklilerimizi asla göz ardı etmedik, etmeyiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şartlar ne olursa olsun, esnafıyla işçisiyle işvereniyle emeklisiyle çalışanıyla 7'den 70'e büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken, bizlere yoldaşlık yapan her vatandaşımızın yüzünü güldürmek, refahını temin etmek öncelikli gündemimiz olmuştur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 20:55, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 22:40
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Işıkhan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Işıkhan, 81 ilden Ankara'ya gelen esnaf ve sanatkarlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Devletlerin, toplumların sürekliliğini sağlayan, onları güçlü kılan ve milli değerleri yansıtan ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel yapılarının söz konusu olduğunu belirten Işıkhan, ahiliğin, asırlardır Türk medeniyetine ve devletine yol gösteren ve aynı zamanda bu güçlü yapıları da bünyesinde barındıran inanılmaz bir müessese olduğunu bildirdi.

Işıkhan, esnafın aynı zamanda toplumun aynası, alın terinin, emeğin, helal kazancın ve toplumsal sorumluluğun da bir tezahürü olduğunu belirterek, geçmişte esnaf ve sanatkarların çeşitli sorunlar yaşadığını da kabul etmek gerektiğini söyledi.

AK Parti hükümetinin göreve geldiği günden bu yana her daim bu sıkıntıların farkında olduğunu ifade eden Işıkhan, bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek, sağlıklı bir şekilde işleyen bir sistem inşa etmek gayretinde olduklarını dile getirdi.

Işıkhan, bunu sosyal devlet olma bilincinin ana omurgasını oluşturan sosyal güvenlik sistemine yönelik uygulamalar, çalışma hayatına dair düzenlemeler ve esnafa yönelik teşvik uygulamalarıyla ortaya koyduklarını kaydetti.

- "Esnafımızı ve emeklilerimizi asla göz ardı etmedik, etmeyiz"

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine de hep birlikte tanıklık edildiğine işaret eden Işıkhan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, şiarıyla hareket ediyoruz ve bu ilke bizim en önemli ilkelerimiz arasındadır. Şartlar ne olursa olsun, esnafıyla işçisiyle işvereniyle emeklisiyle çalışanıyla 7'den 70'e büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken, bizlere yoldaşlık yapan her vatandaşımızın yüzünü güldürmek, refahını temin etmek bizim öncelikli gündemimiz olmuştur. Bu anlamda ne müreffeh Türkiye'nin mimarları esnafımızı ne de ömrünün en verimli yıllarını ülkemiz için çalışarak, katma değer üreterek geçirmiş emeklilerimizi asla göz ardı etmedik ve etmeyiz." diye konuştu.

Geçen ay çalışmayan emeklilere tek seferlik verilen 5 bin lira ikramiye ödemesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla esnaflık yapanlar dahil tüm emeklilerin faydalanmasının önünün açıldığını anımsatan Işıkhan, şu an Meclis'te olan önergenin tüm emeklilere hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'de son yıllarda meydana gelen değişim ve dönüşümün belki de en büyük tanıklarının esnaf olduğunu dile getiren Işıkhan, "Tüm badirelere rağmen istikrarla gelişen ekonomimiz, çalışma hayatımıza, istihdamımıza ve ticaretimize de yansıyor. Bu gelişmelerde en büyük pay kuşkusuz ülkesinin istikbaline ve milletinin refahına ömrünü adamış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuna inanan, her türlü iç ve dış saldırı karşısında milli bir duruşla politikalarımıza destek veren esnafımız olmuştur." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, bu anlamda TESK'in üye sayısı ve kapsamlı faaliyetleri bakımından da ülkenin en önde gelen ve aktif kuruluşlardan bir tanesi olduğunu belirterek, TESK'in yönetici ve üyelerine, tüm esnaf ve sanatkarlara ülkenin kalkınmasına yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarını sundu.

Devlet olarak esnafın yanında olduklarını belirten Işıkhan, "Büyüklerimiz 'Evvel refik, ba'del tarik' yani 'Yoldan önce yol arkadaşı' diyerek aynı yolda yürürken dostluğun ve dayanışmanın ne kadar mühim olduğunu bizlere hatırlatıyor. Ülkemizin ikbal davasında refikimize yani yol arkadaşımız olan sizlere güveniyoruz. Sizlerin de bakanlığımızı her zaman güvenebileceğiniz bir liman olarak görmenizi özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

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