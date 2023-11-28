Hamas, 10 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, X sosyal medya platformundan İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına ilişkin açıklama yaptı.

Ensari, Gazze'de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini belirtti.

Dışişleri Sözcüsü, mutabakat kapsamında İsrail'in de 30 Filistinli esiri bugün serbest bırakacağını ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusu, 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğruladı.

Açıklamada, Kızılhaç yetkililerinin 12 esiri Mısır'a naklettiği ve şu anda İsrail topraklarına doğru yola çıktıkları kaydedildi.

- Gazze'de esir tutulan İsrailli kadından Kassam Tugayları'na teşekkür mektubu

Hamas'ın alıkoyduğu İsrailli esir anne Danielle Aloni'nin Kassam Tugayları'na yazdığı teşekkür mektubunda, "Tüm kalbimle kızım Emilia'ya gösterdiğiniz olağanüstü insaniyet için teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde alıkoyduktan sonra 24 Kasım'da serbest bıraktıkları İsrailli esir Aloni'nin el yazısıyla yazdığı teşekkür mektubunu paylaştı.

Kızı Emilia ile Gazze Şeridi'nde tutulan Aloni, mektubunda, şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç haftadır bana eşlik eden generallere, yarın yollarımız ayrılacak gibi görünüyor ama size tüm kalbimle kızım Emilia'ya gösterdiğiniz olağanüstü insaniyet için teşekkür ediyorum."

Kassam mensuplarının 5 yaşındaki kızına iyi davrandığını belirten Aloni, "Siz onun ebeveyni gibiydiniz, o ne zaman istese onu odanıza davet ediyordunuz. (Emilia) Hepinizin sadece arkadaş değil, aynı zamanda gerçek, iyi kalpli sevilen kişiler olduğunuz duygusunu kabul ediyor." ifadeleriyle Kassam mensuplarına teşekkür etti.

- "Kızım kendini Gazze'nin kraliçesi olarak gördü"

Aloni, Kassam mensuplarına ayrıca sabırlı oldukları için de teşekkür etti.

İsrailli serbest bırakılan esir, "Çocuklar esir edilmemeli ancak, sizler ve yolda tanıştığımız güzel insanlar sayesinde, kızım kendisini Gazze'nin kraliçesi olarak gördü." ifadesini kullandı.

Danielle, mektubunu şu şekilde bitirdi:

"O buradan kalıcı bir psikolojik travmayla ayrılmadığı için sonsuza dek size minnettar kalacağım. İçinde bulunduğunuz zor duruma ve Gazze'de uğradığınız ağır kayıplara rağmen gösterdiğiniz nazik davranışı hatırlayacağım.

Keşke bu dünyada gerçekten iyi arkadaşlar olarak kalabilsek. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Size ve ailenize sağlık ve sevgi. Çok teşekkür ederim."