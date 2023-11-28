Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi

Vatandaşların konut alırken dikkat etmesi gerekenleri anlatan Hema İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Alagöz, "Dikkat edilecek ilk üç madde kalıcılık, sürdürülebilirlik ve sağlamlıktır. Uzmana danışmadan ev almamak lazım. Eskiden mutfak dolaplarının rengine bakılırdı. Ancak, artık insanlar depreme dayanıklı mı, beton kaliteli mi diye soruyor. Beton kalitesinin C-35, demirin de belirli bir standartta olması elzem. Bu özelliklerin yanında konutun inşa edileceği zemin de depreme dayanıklılık açısından büyük önem taşıyor. Zemin etüdü bizim de projeye başlarken göz önünde bulundurduğumuz en önemli konuların başında geliyor. Sektörel olarak baktığımızda da vatandaşın malzeme kalitesini sorgulaması, bu alanda kalite standartlarının daha yukarıya taşınmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu.

"ÜRETEN DE OTURAN DA DEPREM BİLİNCİNE SAHİP OLMALI"

Uzun süredir inşaat projeleri geliştirdiklerini aktaran Alagöz, "Bu süreçte edindiğimiz en önemli deneyim, gayrimenkulde güven duygusunun oldukça önemli olduğu. İnsanlar size, ürettiğiniz konuta ve işinizin arkasında durmanıza güvenmeli. Her şeyden önce burası bir deprem ülkesi ve üreten de satın alan da bu bilince sahip olmalı diye düşünüyoruz. Bugün ev almaya karar veren bir vatandaş, mutlaka kullanılan malzemenin kalitesine, bölgenin zeminine, inşaat şirketinin geçmiş projelerine dair araştırma yapmalı. Hem bir uzmana danışmak hem de internet üzerinden bilgiye ulaşmak günümüz şartlarında oldukça kolay" ifadelerini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖNCELİĞİMİZ"

Gelecek dönem hedeflerini de anlatan Alagöz, "1999 depreminden bu yana kentsel dönüşüm projeleri yapmaya hassasiyetle dikkat ediyoruz. Örneğin şu anda devam eden Çengelköy Hillgarden216, bir kentsel dönüşüm projesidir. 2024 yılında başlamayı hedeflediğimiz Ümraniye Elmalıkent ve Üsküdar Kandilli projeleri de yine büyük alanlarda geliştirdiğimiz kentsel dönüşüm projeleri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde geçmişte ürettiğimiz 9 bin konuta ek olarak yaklaşık 3 bin konutluk bir yatırım için de Ümraniye, Üsküdar ve Çengelköy bölgelerine yoğunlaşacağız" dedi.