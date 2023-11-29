Kayseri'de trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan sürücü yakalandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 08:05, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 09:33
Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı'nda trafik uygulaması yapan ekipler, M.B.Ö. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan M.B.Ö, aracıyla bir polise çarparak kaçtı.
Yaralanan polis memuru, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.