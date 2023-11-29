İzmir'de elektrik onarım çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Pazar günü sağanakla beraber yükselen deniz suyunun bastığı Alsancak Mahallesi 1440 Sokak'ta, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada doğal gaz borusu patladı ve yangın çıktı.

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