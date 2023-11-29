Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli

Futbol, kısa vadede yüzde 250'ye varan faiz, fon ve kaybolan milyon dolarlar...Yüksek faiz getirili özel bir fon oluşturulduğunu söyleyen eski Denizbank Şube Müdiresi Seçil Erzan'a milyonlarca doları hem de hiçbir resmi belge almadan, bir kağıt parçasına karalanmış notla elden veren ünlü futbol adamları... Tutuklu yargılanan Erzan'a elden belgesiz 1,2 milyar TL (tespit edilen) verildiği belirlendi. Hukukçular, bir nevi tefecilik sistemi sayılan hayali fona para yatıranların da kabahatli olduğunu ve sanık durumuna düşebileceklerini değerlendiriyor.

BORSADA BATINCA BAŞLADI

Tüm süreç; Denizbank Şube Müdiresi Seçil Erzan'ın 2011 yılında borsada kişisel birikimini batırması ile kayıplarını telafi etmek için bir "ponzi sistemi" kurması ile başlıyor. Erzan, ilk olarak banka müşterisi Bülent ve İnci Çekiver'den 2 milyon 195 bin dolar alıyor. Bu parayı özel bir fonda işleteceğini ve yüksek faiz elde edeceklerini vadediyor. Bu meblağ ile borsadaki kaybını telafi edip, kalan parayla saadet zincirinin ilk halkasını oluşturuyor. Seçil Erzan'ın hayatı Denizbank Florya Şubesine yönetici olarak atanması ile değişiyor. Burada futbolcular ile yakın ilişkiler kurarak oluşturduğu ponzi sistemini daha da geliştiriyor. Bu fon ile 30 ve 45 günlük vadelerde yüzde 40 faiz alınacağını iddia eden Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Emre Çolak, Buse Terim Bahçekapılı ve Volkan Bahçekapılı gibi isimleri sisteme sokuyor. Seçil Erzan ifadelerinde Fatih Terim'in konuyu bildiğini ancak fon ile ticari bir bağı olmadığını söylüyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 216 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan'ın fona yatırılacak parayı almaya gönderdiği sanıklardan Nazlı Can'ın paralarla birlikte çekilmiş fotoğrafları da iddianameye girdi.

"ANAPARALARINI ÖDEDİM"

Yine iddianameye göre Seçil Erzan elde ettiği bu futbolcu portföyünü bankadaki diğer mevduat zenginlerini de fona çekmek için kullanıyor. Birçok mevduat sahibine "Bu fonda Fatih Terim bile var" diyerek güven sağlıyor. Fatih Terim Fonu ismi de buradan çıkıyor. Her saadet zincirinde olduğu gibi sistem geçtiğimiz nisan ayında çöküyor. Sisteme para kaptıranlar vadedilen faiz ödemelerini alamıyor. Birçok yatırımcı olayı savcılığa taşıyor. Nihayetinde Seçil Erzan tutuklanıyor. Erzan'ın ifadelerinde ilginç detaylar yer alıyor. Birçok futbolcunun bahsedilen fondan anaparasını geri aldığı yalnızca faizlerinin kaldığını belirtiliyor. Hatta bazı futbolcuların karda bile olduğu iddia ediliyor.

"ZORLA SES KAYDI ALDILAR"

İddianamede bazı soru işaretleri yer alıyor. Seçil Erzan'ın, kayıtlı olarak bilinen 1,2 milyar lirayı nerede sakladığı ve nasıl kullandığı ile ilgili net bilgiler yer almıyor. Ancak yine ifadesinde Denizbank yönetiminin kendisine baskı uyguladığı ve konudan haberdar olduklarını iddia ediyor. Erzan konuyla ilgili, aralarında Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in de olduğu tüm yönetim ekibinin evine geldiği kendisine serum takılarak zorla ses kaydı aldırıldığını söylüyor. Yine Denizbank yönetiminin alacak verecek notlarını kendisinden aldığını, ve üzerinde düzeltmeler yaptığını, sonrasında eve yeniden konulduğunu iddia ediyor.

PARA YATIRANLAR DA SORUMLU

Soruşturma devam ederken futbolcuların bu kadar yüklü paraları nereden elde etiği ve nakit olarak nasıl tuttukları merak konusu haline gelmiş durumda. Avukat Bülent Çelik yapılan eylemin yalnızca fon, yüksek gelir vadeden kurum veya kişiyi ilgilendirmediği, bu sisteme girenlerin de suça ortak olabileceklerini söyledi. Hayatın olağan akışı dışında; piyasa şartlarından çok daha yüksek kar elde etme isteğinin 'tefecilik' sayılabileceğini söyleyen Çelik "Öncelikle bu kadar yüklü miktarda paraların elden teslim edilmesi ve karşılığında piyasa şartları dışında kar beklenmesi suç sayılır. Bu nedenle maliye ekiplerinin futbolcuların ve birinci derece yakınlarının banka hesaplarını kontrol etmelidir. Ayrıca son 10 yıllık yaptıkları taşınmaz yatırımları da denetime tabi tutulmalıdır" dedi.

Öte yandan büyük paralar kazanan futbolcuların ve futbol kulüplerinin kayıt dışı işlemlere imza attığı iddia edilenler arasında. Futbol kulüplerinin transfer dönemlerinde vergiden kaçmak amacıyla yapılan transfer ücretlerini düşük gösterdiği, kalan ödemelerin ise menajerler vasıtasıyla elden alındığı iddia ediliyor. Aynı şekilde menajerlerin de futbol kulüplerinden el altından para aldığı söylentiler arasında. Öte yandan futbolcuların reklam ve çeşitli gelir kaynaklarını sisteme sokmadığı, marka iş birliklerinden elde ettikleri paraları elden tahsil ettikleri konuşulanlar arasında.

PARALARI DENİZBANK'TAN ÇEKİP ERZAN'A ELDEN VERDİLER

Denizbank Genel Müdürlüğü; eski şube müdiresi Seçil Erzan'ın oluşturduğu hayali fon ile Denizbank'ın hiçbir bağlantısı olmadığını, yaşanan mağduriyetlerden Denizbank'ın sorumluluğu bulunmadığını bildirdi. Aynı açıklamada "İncelemeler sonunda Seçil Erzan tarafından işlendiği iddia edilen fiillerin bankamızdaki hesaplar kullanılmaksızın, bu kişinin görevi dışındaki ilişkilerini kullanarak gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır" denildi.

Seçil Erzan'ın banka imkanları dışında gerçekleştirdiği şuçun 'zimmete para geçirme' olmadığını belirten Denizbank "zimmet suçunun varlığının bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş olması halinde, mevzuat gereği banka, zimmete geçirilen paraları hak sahiplerine ödeyecek ve ardından sigorta poliçesine müracaat edebilecektir. İddia sahipleri şahsi birikimlerini bankacılık sistemi dışında ve çoğunlukla şube lokali haricindeki yerlerde elden Seçil Erzan'a veya kuryelerine teslim etmiş, hatta bazıları varlıklarını Denizbank'tan çekerek vermeyi tercih etmişlerdir. Bu durum, bildirimde bulunan şahısların paralarının bankamız dışında saadet zinciri veya piramit sistemi benzeri bir oluşumda değerlendirildiğini bildiklerini göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

KAAN ZENGİNLİ