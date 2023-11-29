Yasa dışı bahise yönelik 15 ilde 'SİBERGÖZ-9' operasyonları: 37 şüpheli yakalandı

Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Sakarya'da, 1 Aralık'ta 'Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü' düzenlenecek
Sakarya'da, 1 Aralık'ta 'Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü' düzenlenecek
Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi
Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
MEB 74 bin TL maaşla bilişim personeli alacak
MEB 74 bin TL maaşla bilişim personeli alacak
İstanbul ve Çanakkale Boğazları gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul ve Çanakkale Boğazları gemi trafiğine kapatıldı
'Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi fırlattı' iddiasına soruşturma
'Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi fırlattı' iddiasına soruşturma
Şirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak
Şirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak
Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ne yurtdışı çıkış yasağı talebi
Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ne yurtdışı çıkış yasağı talebi
Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan 'beşik' görüntülerine açıklama
Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan 'beşik' görüntülerine açıklama
EKK'da yatırım, üretim ve ihracatı destekleyici tedbirler ele alındı
EKK'da yatırım, üretim ve ihracatı destekleyici tedbirler ele alındı
Denizbank'tan Seçil Erzan açıklaması
Denizbank'tan Seçil Erzan açıklaması
AK Parti'de adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor
AK Parti'de adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor
Çay üreticilerine destek ödemesi ne zaman olacak?
Çay üreticilerine destek ödemesi ne zaman olacak?
Devlet Bahçeli'den Dilan Polat ve fon yorumu
Devlet Bahçeli'den Dilan Polat ve fon yorumu
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
Afet seçmeli ders oldu
Afet seçmeli ders oldu
Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü
Ankara'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü
İki ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
İki ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yasa dışı bahise yönelik 15 ilde 'SİBERGÖZ-9' operasyonları: 37 şüpheli yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-9" operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 08:50, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 09:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan Sibergöz-9 operasyonlarında bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı."

Bakan Yerlikaya, yakalananların, vatandaşlarla oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç sigortası yapmak vaadiyle irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığını ve 70 milyon lira banka hesap hareketliliği tespit edildiğini aktardı.

Operasyonlarda tabancalar, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber