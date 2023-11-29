Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Programı yoğun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün çalışmalarına Ankara'da devam edecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i kabul edecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 08:40, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 09:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek.
Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i kabul edecek.
Bu kabulün ardından 2023 yılının son Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılacak.