Kasım enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını 4 Aralık Pazartesi günü açıklayacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 09:49, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 09:50
Tüketici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36 olarak kaydedilmişti.
4 Aralık Pazartesi günü, yılın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Öte yandan, yılın ikinci yarısında enflasyon verilerine bakıldığında, aylık enflasyon verileri temmuzda 9,49, ağustosta 9,09, eylülde 4,75, ekimde 3,43 artış göstermişti.