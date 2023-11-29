Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kars'ta, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 10:00, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 10:02
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars'ta yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin (39) saklandığı adresi tespit etti.
Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü M.Y. yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.