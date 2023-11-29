Mersin Büyükşehir Belediyesi, 50 itfaiyeci alımı yapacak

Mersin Üniversitesinde 26 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen yazılı sınavın ardından yapılan uygulamalı sınavda parkurlar, 30 metrelik düz koşu, düz takla, lastikten geçme, denge tahtası, köpük bidonu taşıma, kuleye lastik çekme, şınav, kuleye tırmanış, balyoz kullanma, tünel geçme, manken taşıma, karanlık oda, engel atlama, hortum taşıma ve hedefe su atışından oluşuyor. Ata Eğitim Merkezi'nde başlangıç ve bitiş noktasına fotosel yerleştirilerek oluşturulan parkurda adaylar, kazanabilmek adına ter döktü. Daha önce 100 itfaiye personeli alımı yaptıklarını ve sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın müsaade ettiği 50 kişilik personeli de almak için tekrar sınav açtıklarını kaydeden İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, "Bu sınava bin 300 civarında personel müracaat etti. 50 kişi alacağımızdan dolayı, kanunen KPSS puanı en yüksek olan 250 kişiyi belirledik. Bu arkadaşlar 26 Kasım'da yazılı sınava girdiler. 27 Kasım ve 8 Aralık arasında da fiziki yeterlilik parkurunda sınav verecekler. Son olarak da yazılı sınav ortalaması ve fiziki parkurda aldıkları puanların ortalamasını alıp, 15 Aralık'ta Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapmaya hak kazanacak 50 arkadaşımızı açıklayacağız" dedi.

Sınavda mülakat uygulaması olmadığını, en adil ve en şeffaf sınavlardan birini yaptıklarını vurgulayan Tuğluoğlu, "Sınava giren adaylar, Türkiye'nin değişik yerlerinde sınavına girdiklerini ama en adil ve şeffaf sınavın burada olduğunu belirtiyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 30-40 yılına hizmet edecek itfaiyeciler alacağız. Bu kişilerin de kendi alanlarındaki ve yaş gruplarındaki en iyi arkadaşlar olmasına özen gösteriyoruz. O yüzden de sınavımız mülakat olmadan, fiziki yeterlilik ve yazılı sınavın ortalamasıyla olup, en iyileri seçeceğiz. Daha önce aldığımız 100 personel de şu anda sahada başarılı bir şekilde görev yapıyor. Alacağımız 50 arkadaşımız da bize katıldıklarında, büyükşehir itfaiyesini daha dinamik ve olaylarla daha aktif mücadele eden kadrolarla takviye etmiş olacağız " diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi'nde Acil Yardım ve Afet Bölümü son sınıf öğrencisi Selçuk Polat, 6 Şubat depremini yaşadığını ve sahada en çok itfaiye erlerinin çalıştığını söyleyerek, "En çok itfaiyeciler sahadaydı ve en çok onlar bizlere yardım ettiler. Buradaki sınavda sıfır şaibe söz konusu. Her şey kameraya alınıyor. Emek vererek, hırslanarak çalıştığımız bir parkurun hakkını verdik" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde sınavların şeffaf olduğunu duyduğu için direkt sınava geldiğini kaydeden Polat, "Vahap Seçer başkan sağ olsun, hiçbir şekilde tolerans yok. Bir kere mülakat yok, isteyen istediği gibi kimseyi eleyemeyecek. Adaylar sınavı izleyebiliyor. Her şey açık bir şekilde. O yüzden gönül rahatlığıyla gelebildik" ifadelerini kullandı.

Sınav için Bitlis'ten geldiğini ve sınav öncesi parkurun gözünü korkuttuğunu belirten adaylardan Can İsmail Taş, "Parkur, Türkiye'nin en zorlu parkurlarından ve çok güzel hazırlamışlar. Parkurda sınav öncesi parça parça çalıştım. Bayağı zorlanacağımı düşündüm. Öyle izlemekle olmuyor, içine girmek lazım. Çalıştım, elimden geleni yaptım. Bu parkuru geçebilenin her görevde başarılı olabileceğini düşünüyorum" dedi.