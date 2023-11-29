2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu

Adana'da yaşayan Avukat Nazan Akça Subaşı, 9 yaşındaki kızı Dilda Ece'yi, merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan özel Altıneller Okulları'na kaydettirdi. İddiaya göre, ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 15 bin liralık fatura çıkartıldı.

"Kitapları başka yerden alamazsınız"

Kitapları internet ya da bir başka kitapevinden almak isteyen Subaşı, okul yönetiminden liste istedi ancak idare iddiaya göre bu teklifi reddederek, 'Kitapları almazsanız kızınız sınavlara giremez. Kitaplarda online sınav şifresi var' dedi.

Kitapları aldı, konuyu yargıya taşıdı

Buna karşın Subaşı, kitapları aldı ve aldıktan sonra yayın evini internette araştırınca bir şok daha yaşadı. Kitapların değerinin 15 bin değil, yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük de okulla ilgili soruşturma başlattı.

"15 bin lirayı çaresizce ödedik"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Nazan Akça Subaşı, "Okulların başlangıcında bütün veliler kitap kaygısına düşüyor. Kitaplar için kredi çeken velileri de biliyorum. Okul kitap listesi vermiyor ve sadece 1 kırtasiyede satıldığını söyledi. Kırtasiye de kitap listesi vermedi. Karton kapalı kutuda kitaplar satılıyor. Kitabı para verip satın almadan da açtırmıyorlar. Başka bir çaremiz olmadığı için kitapları aldım. Satın aldıktan sonra dışarıda seti 150-200 lira olacak kitaba aslında İngilizce seti dahil toplamda 2 bin lira etmeyecek sete bizden 15 bin lira istediler. Bu 15 bin lirayı da çaresizce ödedik" dedi.

"Benzer mağduriyet yaşayanlar sessiz kalmasın"

Avukat Nazan Akça Subaşı, kırtasiyenin kitap alırken öğrencilerin isimlerini not aldığını, kitap almayan öğrencilerin okula bildirildiğini söyledi. Subaşı, "Okul bizim rızamız olmadan sınıf listemizi kırtasiyeye veriyor ve kırtasiye kitap almayan öğrenciyi okula bildiriyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bununla ilgili hem savcılık soruşturması hem de Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturması sürüyor. Bize satılan kitap 15 bin lira ama dışarı da internette 2 bin lira tutmayacak bu kitaplar. Benzer mağduriyet yaşayan varsa bunu bildirsinler. Sessiz kalmamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avukat Nazan Akça Subaşı, özel okulun kendisine ulaşmadığını, kızının okulda eğitim görmeye devam ettiğini de söyledi.

Özel okul ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.