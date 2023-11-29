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Altında yeni rekor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1900 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 10:51, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 11:11
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Altında yeni rekor

Dün altının gram fiyatı, ons fiyatındaki artışa paralel olarak günü yüzde 1,31 artışla 1896 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1900 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 2 bin 51 dolarla 4 Mayıs'tan bu zamana kadarki en yüksek seviyesini test ederken, şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 45 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların fiyatlar üzerindeki etkisini artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Piyasalardaki fiyatlamalar ve Fed yetkililerinin açıklamaları risk iştahını beslemeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 ile 15 Eylül'den bu zamana kadarki en düşük seviyeye geriledi.

Fed'in "güvercinleşen" söylemleri ve gerileyen tahvil faizleri altının ons fiyatındaki artışı destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verileriyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 55 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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