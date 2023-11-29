Bisikletli kadını takip edip, araçta uygunsuz yakalanmıştı...3 yıl hapsi istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ersin Naci K. kendi kullandığı araçla Maltepe-Kartal istikameti yönünde 14 Kasım'da takip ettiği aktarılarak, bisiklet kullanan müşteki M.K'ya bakıp uygunsuz harekette bulunduğu belirtildi.

Polis tarafından incelenen kamera görüntü tutanağına da yer verilen iddianamede, olay günü Kartal sahilinde 07.32 ile 07.45 saatleri arasında aracıyla 13 dakika boyunca takip ettiği kaydedildi.

Olayın ardından tutuklanan sanık Ersin Naci K. hakkında "teşhir suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla 4,5 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.