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Kadına Yönelik Şiddet eylemlerinde eşitsiz müdahale meclis gündeminde

Şırnak Milletvekilleri Ayşegül Doğan ve Nevroz Uysal Aslan 25 Kasım'da Şırnak ve diğer illerde kadınlara uygulanan şiddeti meclis gündemine taşıdı. Doğan: "24 Kasım'da Şırnak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "kadına el kalkamaz" yazılı pankartlarla etkinlik düzenlenmesine karşın bir gün sonra aynı mahiyette yapılan etkinlik neden yasaklanmıştır?"

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 07:34, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 16:43
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Kadına Yönelik Şiddet eylemlerinde eşitsiz müdahale meclis gündeminde

Şırnak Milletvekilleri Ayşegül Doğan ve Nevroz Uysal Aslan 25 Kasım'da Şırnak ve diğer illerde kadınlara uygulanan şiddeti meclis gündemine taşıdı.

Şırnak Valiliği tarafından il genelinde "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi. Milletvekilleri karar ilişkin, 'yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde' yasaklanmaktadır.Son örneği ise 22.11.2023 günü saat 00:01'den 28.11.2023 günü saat 23:59'a kadar 7 (yedi) gün süreyle uygulanan yasaklama kararıdır" dedi.

Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Milletvekilleri bu yasaklama kararlarına ilişkin şu açıklamlarda bulundu:

"Aynı mahiyette düzenlenen eylem ve etkinlikler iktidara yakınlığı ile bilinen kurum ve kuruluşlar ile iktidar ortağı partilere yasaklanmazken diğer tüm sivil toplum kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilere yasaklanmaktadır. Bu ikili, ayrımcı ve anti-demokratik yönetim anlayışı en son 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenen eylemlerde de sergilenmiştir. 24 Kasım'da Şırnak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüşte ellerinde turuncu şemsiyelerle Ömer Kabak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirmiştir. Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Şırnak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nezir Tatar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar'ın katıldığı eyleme herhangi bir müdahale olmamış ve hiç kimse gözaltına alınmamıştır. Bir gün sonra düzenlenen ve aralarında milletvekillerinin de olduğu aynı mahiyetteki eyleme polis müdahale etmiş ve 21 kadın darp edilerek gözaltına alınmıştır"

Doğan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya yanıtlaması istemi ile şu soruları yöneltti:

1- Son 5 yılda Şırnak'ta kaç kez, hangi bölgelerde ve hangi tarihlerde ne kadar süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir?
2- Son 5 yılda Şırnak'ta eylem etkinlik vb. için il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırlarını kapsayan kaç yasaklama kararı alınmıştır?
3- Bu eylem yasakları kim/kimler tarafından verilmiştir?
4- Şırnak'ta süreklileşen ve olağanüstü hal uygulamasına dönüşen ve ardı ardına verilen "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilanları ve kentin tamamını kapsayan yasaklamalara karşı bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?
5- 24 Kasım'da Şırnak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "kadına el kalkamaz" yazılı pankartlarla etkinlik düzenlenmesine karşın bir gün sonra aynı mahiyette yapılan etkinlik neden yasaklanmıştır?
6- Kadınların; evde, işte, sokakta, hayatın her alanında "şiddetsiz" bir yaşam sürme hakları için bakanlığın acil eylem planı var mıdır?
7- 25 Kasım'da yani Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınları darp ederek gözaltına alan polisler hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa neden?

ASLAN, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ'a yanıtlaması istemi ile şu soruları yöneltti:

1- 24 Kasım'da bakanlığınıza bağlı Şırnak il Müdürlüğünce "kadına el kalkamaz" yazılı pankartlarla etkinlik düzenlenmiştir. Bir gün sonra aynı mahiyette yapılan etkinlikte kadınlara uygulanan şiddete dair herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?
2- 25 Kasım günü Şırnak başta olmak üzere birçok ilde kadınların darp edilerek gözaltına alınması, "Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele" ettiğini ileri süren bakanlığınızın politikalarıyla çelişmiyor mu?
3- Aynı mahiyette düzenlenen kadına yönelik eylem ve etkinlikler iktidara yakınlığı ile bilinen kurum ve kuruluşlar ile iktidar ve iktidar partisi ortaklarına yasaklanmazken diğer tüm kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilere yasaklanması kadınlara yönelik ayrımcı bir tutum değil midir?
4- Kadın eylemlerine getirilen yasaklama uygulamalarına karşı bakanlığınız kadınlar lehine bir tutum almayı düşünüyor mu?
5- Kadınların; evde, işte, sokakta, hayatın her alanında "şiddetsiz" bir yaşam sürme hakları için bakanlığın acil eylem planı var mıdır?
6- Şırnak'ta uygulanan ikili, ayrımcı ve anti-demokratik eril yönetim anlayışının kadın karşıtı söylem ve pratikleri hakkında bir çalışma yürütmeyi düşünüyor musunuz?
7- Bakanlığınız Şırnak başta olmak üzere diğer tüm illerde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenen eylem ve etkinliklerde gözaltına alınan kadınlar için nasıl bir girişimde bulunmuştur?

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