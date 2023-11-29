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TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TL'ye geçiş zamanının geldiğini belirterek, TL tasarruf araçlarına ve vadeli mevduata talebin arttığını kaydetti. Önceliklerinin dezenflasyon olduğunu vurgulayan Erkan, "Kasım öncü göstergeleri aylık enflasyonda gerilemenin devam edeceğine işaret ediyor." dedi. Erkan, başta otomobil ve beyaz eşya olmak üzere fiyatlama davranışlarında bazı olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 12:31, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 12:58
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TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.

Erkan'ın toplantıda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Önceliğimiz dezenflasyon, enflasyonla mücadelenin en önemli unsuru kararlılık. Toplum ve fiyat koyucular tarafından kabul görmesi.

Enflasyondaki yükselişten sonra politika kararlarının devreye girmesiyle birlikte beklentilerde iyileşme işaretleri belirmeye başladı.

"FİYATLAMADA OLUMLU GELİŞMELER YAŞANIYOR"

Fiyatlama davranışlarında olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil ve beyaz eşyada ilk defa indirimler başladı. Büyükşehirlerde kira artışlarında yavaşlama sinyalleri alıyoruz, parasal aktarım sürdükçe bu belirtiler artacak.

"KURDAKİ İSTİKRARIN ENFLASYONA OLUMLU ETKİSİ OLACAK"

Kasım öncü göstergeleri aylık enflasyonda gerilemenin devam edeceğine işaret ediyor. Döviz kurundaki istikrarın aylık enflasyona olumlu etkisi olacak.

Firmaların iki haftada bir fiyat değiştirdiği bir dönemden fiyatların daha uzun sürede değiştiği bir döneme geçeceğiz.

"FİYAT İSTİKRARI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN OLMAZSA OLMAZI"

Yatırım yapanlar yüksek enflasyon döneminde kısa vadeli perspektife odaklanıyor. Bu da büyüme üzerinde risk teşkil ediyor. Fiyat istikrarı sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmazıdır.

Dezenflasyonun büyümeyi örseleyeceği kaygısı ifade edilmekte. Oysa iyi tasarlanmış bir politikayla büyümeye asgari etki ederek dezenflasyon mümkün.

Para politikası adımlarının hedeflediği etkilerin belli zaman alacağının bilincindeyiz. Bu adımların olumlu etkilerini güçlü şekilde gözlemlemeye başladığımızı ifade etmeliyiz.

"BİREYSEL KREDİ BÜYÜMESİNDE NORMALLEŞME BAŞLADI"

Bireysel kredi büyümesinde normalleşme başladı. Adımlarımızın kredilerde yeterli finansal sıkılığı sağladığını düşünüyoruz. Ticari kredi büyümesi süreklilik gösteriyor ve dengeli yapıda.

"TL MEVDUATA TALEP ARTTI"

TL'ye geçiş zamanı geldi. TL tasarruf araçlarına, vadeli mevduata talep arttı.

"TL VARLIKLARA DIŞ TALEBİ TESİS EDECEĞİZ"

Yakın dönemde rezervlerde gözlenen artışta Batılı fon girişlerinin de etkisi görülmüştür. Önümüzdeki dönemde rezervlerdeki artışı kalıcı kılarak TL varlıklara olan dış talebin gelişimini ülkemiz için en iyi şekilde tesis edeceğiz.

"ENFLASYONDA GEÇİCİ YÜKSELİŞE ŞAHİT OLUYORUZ"

Geçiş döneminde enflasyonda geçici bir yükselişe şahit oluyoruz. Dezenflasyon tesisi için parasal sıkılığa önemli ölçüde yaklaştık. Sıkılaşma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağını öngörüyoruz. Politika adımlarının birikimli etkilerini gözlemleyeceğimiz bir döneme girmekteyiz. Enflasyonu düşürmek için kısa vadede bazı maliyetler olabilir ama orta ve uzun vadede fayda daha fazla olacak.

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