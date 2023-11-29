Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze saldırıları vardı.

Erdoğan, rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarına devam edeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in hukuk önünde hesap vereceğini belirterek ''Netanyahu tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Gazze cehennemi yaşadı. 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. Netanyahu adını tarihe şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır.'' diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombalandı okulları harabeye çevrildi. Sığındıkları mülteci kampları bilinçli şekilde hedef alındı. Göç eden sivillerin üzerlerine yollarda bombalar yağdırıldı. Sabiler hunharca katledildi. Babalara yavrularının parçalarını toplattılar.

''GAZZE CEHENNEMİ YAŞADI''

Gazze cehennemi yaşadı. 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Yaklaşık 16 bin Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı.

''İSRAİL HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK''

İsrail hukuk önünde hesap verecek. Netanyahu adını tarihe şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır. Esir takaslarını, insani arayı akan kanın durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz. Netanyahu yönetiminden gelen açıklamalar, insani aranın kalıcı ateşkese tahvil edilmesi yönündeki umutlarımızı azaltmaktadır.

''NETANYAHU TÜM YAHUDİLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR''

İyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun daha çok kan dökmesinin önüne mutlaka geçilmelidir. Netanyahu tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

''BİR MÜSLÜMAN SORUNU İCAT EDİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR''

Müslümanlara yönelik nefret suçlarının cezasız kalmasından başka senaryolar devreye giriyor. Bir Müslüman sorunu icat edilmeye çalışılmaktadır. Tek bir vatandaşımızın dahi burnunun kanamasına izin vermeyeceğiz.

''İKİNCİ GEMİMİZ BUGÜN YOLA ÇIKIYOR''

Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Toplam 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün (Gazze'ye) yola çıkıyor. Gazze'deki vatandaşlarımızın tahliyesini de büyük ölçüde tamamladık. İnşallah bundan sonra girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir. (Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz.

''1967 SINIRLARI TEMELİNDE BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI''

Türkiye, devleti ve milleti ile Filistinli kardeşlerinin yanındadır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı.

YUNANİSTAN'A 7 ARALIK'TAKİ ZİYARET ÖNCESİ MESAJ

7 Aralık'ta yapmayı planladığımız Yunanistan seyahatimizin ülkelerimiz arasında yeni sayfa açılmasına vesile olmasını diliyorum. Yunanistan'la ihtilaflarımız dün vardı yarın da olacak. Bu gerçek, aynı denizi paylaşan iki ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına asla gelmez.

''FAHİŞ FİYATLARA CEZA 10 KAT ARTACAK''

Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanları konuşmaktan hicap duyuyoruz. Depremi siyaseten fırsata çevirmek isteyenler gibi ekonomik kazanca dönüştürmek isteyenler de var. İstismar edenler sandıkta derslerini alıp milli iradenin şamarını yediler. Yapı malzemelerine fahiş fiyatlar söz konusu. Yakın kentlerde yüzde 20 yüzde 30 farkla satılıyor. Bu vicdansızlığın üzerine gideceğiz. Mevcut cezaların 10 kat ağır uygulanmasını sağlayacağız. Bölgede fedakarca çalışan firmalarımıza da her türlü desteği vereceğiz. Yoğun talebin maliyetleri artırdığının farkındayız. Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine imkan tanıyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlıyoruz. Yıl bitmeden 46 bin deprem konutu ve köy evini teslim etmeyi planlıyoruz.

''MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ İLK KEZ 134,5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI''

Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Meclis'e sunduğumuz yeni kanun teklifinde pek çok düzenleme yer alıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE DE İKRAMİYE

Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödememizi yapacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liranı yatıracağız.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

İstanbul Sözleşmesi'ni dillerine dolayanların amacı toplumsal yapımızı çökertmektir. LGBT... Bu sapkın sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı'dır AK Parti'dir. Biz meydanı bunlara bırakmayacağız.

''ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR''

Ücretsiz doğalgaz desteğimiz sürüyor. Nisan ayından beri konutlardaki mutfa ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen doğalgaz tüketiminin faturalardan düşüyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz.

MUHALEFETE TEPKİ

Bizim gündemimizde sadece ülkeye millete hizmet var. Muhalefetin gündeminde ise bolca ayak oyunu kimin kimi hançerlediği var. Muhalefet cenahında son dönemde yaşanan gelişmeleri üzülerek seyrediyoruz. Ne Türk siyaseti ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor.

''MİLLETİMİZ PEMBE DİZİLERİ ARATMAYAN HANÇER SİYASETİNDEN BIKTI''

Milletimiz iktidarı denetleme görevi verdiği muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı usandı. Vatandaş bunların bırakın oy vermeyi adlarını duymak bile istemiyor. Şimdi de devletin bakanlıklarını ona buna dağıttıkları gizli mutabakat konusunda 'Haberimiz yoktu.' diyerek yer aldıkları kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar.

''FİGÜRANLAR DIŞINDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ''

CHP'de genel başkanlık koltuğunda oturan şahıs değişti ama siyaset yapış tarzında değişiklik olmadı. Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler yenilendi.

CHP'YE GÖLGE KABİNE TEPKİSİ

Kabine üyelerimize özenip kendilerince bazı atamalar yapmışlar. Bunların ortada fol yok yumurta yokken gelin güvey olma sevdasını 14-28 Mayıs seçimlerinden hatırlıyoruz. O zaman da erken gaza gelip kendilerini komik duruma düşürmüşlerdi. Bize bakarak belki milletin gönlüne nasıl girileceğini, dürüst ve temiz siyasetin nasıl yapılacağını anlarlar. Hızlarımıza yetişebilirlerse bizden öğrenecekleri çok şey var. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne kasaba.

YEREL SEÇİM MESAJI: YENİDEN İSTANBUL...

Rakiplerimizin karşımızdakiler değil asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Gençler unutmayın bugün bir başlık atıyorum; Yeniden İstanbul...

''BİZİM KUKLALARLA VE KUKLACILARLA İŞİMİZ YOK''

Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz. Seçim takvimimiz işliyor. 4 ay sonra yapılacak seçimle ilgili çalışmaları kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi. Elektronik ortamda illerimizin temayül yoklamalarını yaptık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile görüşmelerimiz ilerliyor.''