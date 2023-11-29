Konya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Konya'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 12:38, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 12:40
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmaktan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan M.U'nun (32) kaldığı adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.