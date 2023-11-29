AYM'den önemli karar: Göreve iade olan memura mahsuplaşma yapılabilir mi?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan bir astsubay 2010 yılında, kamudaki kumpas soruşturmaları ile TSK'dan çıkarılmıştır. Astsubay aleyhindeki ceza soruşturmasında ise beraat kararı çıkmıştır. TSK'dan ayırma işlemine Askeri Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde dava açan astsubay davayı kaybetmiştir. Bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi, AYİM kararının hak ihlali olduğuna karar vermiş ve yeniden yargılama yapılmıştır.

İzmir 3. İdare Mahkemesi 2015 yılında yeniden yargılama yapmış ve TSK'da çıkarılma kararının kaldırılmasına ve ödenmeyen aylıklarının hak ediş tarihinden itibaren ödenmesine karar vermiştir.

Ancak, astsubayı göreve başlatan idare, ödenmeyen aylıkları hesap ederken, 2014 ila 2018 yılları arasında özel sektörde çalışılan gelirleri mahsup etmiş, kişiye 160 bin lira eksik ödeme yapmıştır.

Astsubay eksik ödemenin iptali için idare mahkemesinde dava açmış ancak idare mahkemesi aleyhe karar vermiş ve bu karar istinafta onamıştır.

Astsubay bu kez eksik ödenen maaşları için bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi, 29/11/2023 tarihli kararında, mahsuplaşma yapılması dolaysıyla idare mahkemesi kararının eksik uygulandığına ve mahkeme kararının icra edilmediğine karar vermiştir.

29 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararda, mahsuplaşmadan dolayı mülkiyet hakkının ihlal edildiği ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verilmiştir.

Resmi Gazetedeki karar için tıklayınız.